[Entretien croisé] Gumede Phenias et Nadjirou Sall : « L’Afrique doit reprendre le contrôle de son agriculture »


Dakar a été, le temps de la 7 ème Assemblée générale de la PAFO, le centre névralgique du mouvement paysan africain. À l’issue des travaux, Gumede Phenias, élu nouveau président de la Plateforme panafricaine des organisations paysannes et de producteurs agricoles, et Nadjirou Sall, président du CNCR et figure de proue du ROPPA, se sont exprimés dans un entretien croisé. 

Le premier dit avoir accueilli son élection « avec responsabilité et engagement », conscient des attentes de millions de petits producteurs. Le second salue le choix du Sénégal comme pays hôte, estimant que Dakar a offert « un cadre politique et symbolique fort » à cette rencontre continentale.

 

Pour Gumede Phenias, cette Assemblée générale marque un tournant. Renouvellement des instances, validation des rapports, adoption du plan stratégique 2026-2030 : « la PAFO se dote d’outils pour peser davantage dans les décisions agricoles africaines », affirme t-il. Nadjirou Sall, lui, recentre le débat sur la souveraineté alimentaire, pilier du combat du ROPPA. « Produire ce que nous consommons et protéger nos marchés », résume-t-il, dénonçant une dépendance persistante aux importations qui fragilise les exploitations familiales.

 

 

Sur les défis du monde paysan, les deux responsables se répondent. Le président de la PAFO plaide pour un dialogue renforcé avec les gouvernements afin d’améliorer l’accès aux technologies agricoles, au financement et aux marchés pour les petits producteurs. Le leader du ROPPA insiste, de son côté, sur l’urgence d’enrayer le désengagement des jeunes : « sans perspectives économiques claires, l’agriculture ne retiendra pas la jeunesse », prévient-il, appelant à des politiques publiques plus incitatives. Enfin, l’entretien met en lumière des convergences fortes. Gumede Phenias annonce vouloir renforcer le leadership féminin et le rôle des plateformes nationales, qu’il considère comme le socle de la PAFO. Nadjirou Sall détaille les priorités de plaidoyer du ROPPA auprès de la CEDEAO, de l’UEMOA et des États.

Autres articles
Dimanche 14 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
[REPORTAGE] Voyage inédit au cœur des archives : immersion dans les secrets du CRDS de Saint Louis

[REPORTAGE] Voyage inédit au cœur des archives : immersion dans les secrets du CRDS de Saint Louis - 14/12/2025

[ Reportage] Le TER à l’heure de pointe : Immersion dans la vie sociale de la gare Colobane–Hann

[ Reportage] Le TER à l’heure de pointe : Immersion dans la vie sociale de la gare Colobane–Hann - 14/12/2025

Fin du marathon budgétaire 2026: les mots de remerciements du Groupe Takku Wallu à ses collègues

Fin du marathon budgétaire 2026: les mots de remerciements du Groupe Takku Wallu à ses collègues - 13/12/2025

Budget 2026: Répartition du projet de budget 2026 du MFB arrêté à 681 762 750 500 Francs CFA

Budget 2026: Répartition du projet de budget 2026 du MFB arrêté à 681 762 750 500 Francs CFA - 13/12/2025

Examen du budget 2026 : le Ministère de l’Économie présente une enveloppe de plus de 39 milliards FCFA pour soutenir la transformation économique en 2026

Examen du budget 2026 : le Ministère de l’Économie présente une enveloppe de plus de 39 milliards FCFA pour soutenir la transformation économique en 2026 - 13/12/2025

Les Prêts du Sénégal à prix « WANTEIRR », obligations en chute libre : Les prêts du Sénégal bradés sur les marchés, les inquiétudes sur la dette s’accentuent… l’alerte rouge chez les investisseurs

Les Prêts du Sénégal à prix « WANTEIRR », obligations en chute libre : Les prêts du Sénégal bradés sur les marchés, les inquiétudes sur la dette s’accentuent… l’alerte rouge chez les investisseurs - 13/12/2025

Can 2025 : Publication de la liste des Lions du Sénégal par le coach Pape Thiaw

Can 2025 : Publication de la liste des Lions du Sénégal par le coach Pape Thiaw - 13/12/2025

Propos explosifs à la journée des martyrs : “Le Président ne passera pas la nuit au Palais si …” Le militant de pastef Mouhamadou Sidibé face au parquet

Propos explosifs à la journée des martyrs : “Le Président ne passera pas la nuit au Palais si …” Le militant de pastef Mouhamadou Sidibé face au parquet - 13/12/2025

Affaire Seneporno : la toile se resserre autour des “correspondants” de Kocc Barma

Affaire Seneporno : la toile se resserre autour des “correspondants” de Kocc Barma - 13/12/2025

Libéré sous contrôle judiciaire, Badara Gadiaga dénonce : « J’ai été détenu en tant qu’otage politique pendant 154 jours »

Libéré sous contrôle judiciaire, Badara Gadiaga dénonce : « J’ai été détenu en tant qu’otage politique pendant 154 jours » - 12/12/2025

Liberté de la presse - Le ministère de la Communication désavoué : la Cour suprême stoppe la nouvelle plateforme imposée par l’État

Liberté de la presse - Le ministère de la Communication désavoué : la Cour suprême stoppe la nouvelle plateforme imposée par l’État - 12/12/2025

Justice : les avocats de Madiambal Diagne dénoncent un « chantage diplomatique » du Sénégal concernant l'extradition

Justice : les avocats de Madiambal Diagne dénoncent un « chantage diplomatique » du Sénégal concernant l'extradition - 12/12/2025

Badara Gadiaga à sa sortie de prison, lâche une bombe :

Badara Gadiaga à sa sortie de prison, lâche une bombe : "Il n'y a pas d'alternative à la justice, mais..." - 12/12/2025

Tivaoune Peulh : des héritiers dénoncent les destructions de leurs biens et interpellent le gouvernement

Tivaoune Peulh : des héritiers dénoncent les destructions de leurs biens et interpellent le gouvernement - 12/12/2025

Réouverture du dossier en diffamation : Ousmane Sonko a saisi la justice dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang

Réouverture du dossier en diffamation : Ousmane Sonko a saisi la justice dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang - 12/12/2025

Rosso, fuite avortée : le businessman mauritanien emporté par les 261 millions… et par sa propre cavale

Rosso, fuite avortée : le businessman mauritanien emporté par les 261 millions… et par sa propre cavale - 12/12/2025

Scandale sanitaire : Softcare épinglée pour matières premières périmées dans ses produits pour bébés et femmes

Scandale sanitaire : Softcare épinglée pour matières premières périmées dans ses produits pour bébés et femmes - 12/12/2025

Communique du conseil des ministres du Jeudi 11 Décembre 2025

Communique du conseil des ministres du Jeudi 11 Décembre 2025 - 11/12/2025

Budget Justice 2026 : 81 milliards pour tout réparer ? Budget en baisse, défis immenses et urgences persistantes — surpopulation carcérale et manque de magistrats en tête

Budget Justice 2026 : 81 milliards pour tout réparer ? Budget en baisse, défis immenses et urgences persistantes — surpopulation carcérale et manque de magistrats en tête - 11/12/2025

Abdou Mbow au ministre Yassine Fall: « Chez vous, la justice est une illusion… »

Abdou Mbow au ministre Yassine Fall: « Chez vous, la justice est une illusion… » - 11/12/2025

Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2

Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2 - 11/12/2025

Progiciel Artech : le programme Adepme/Paaice au cœur d’une escroquerie

Progiciel Artech : le programme Adepme/Paaice au cœur d’une escroquerie - 11/12/2025

Affaire « Mo Gates » : les zones d’ombre qui accablent encore plus le businessman…cinq voitures fantômes et une enquête explosive

Affaire « Mo Gates » : les zones d’ombre qui accablent encore plus le businessman…cinq voitures fantômes et une enquête explosive - 11/12/2025

Affaire 125 milliards de FCFA: l’audition au fond de Tahirou Sarr enfin programmée

Affaire 125 milliards de FCFA: l’audition au fond de Tahirou Sarr enfin programmée - 10/12/2025

Cybercriminalité - Prostitution 2.0 : un vaste réseau de contenus pornographiques et de prostitution en ligne démantelé par la DSC…2148 contenus pornographiques saisis

Cybercriminalité - Prostitution 2.0 : un vaste réseau de contenus pornographiques et de prostitution en ligne démantelé par la DSC…2148 contenus pornographiques saisis - 10/12/2025

Pêches et Économie maritime : un budget 2026 de 32,8 milliards FCFA sous le sceau des réformes, des défis de la mer et de la rareté du poisson

Pêches et Économie maritime : un budget 2026 de 32,8 milliards FCFA sous le sceau des réformes, des défis de la mer et de la rareté du poisson - 10/12/2025

Me Bamba Cissé répond à Me Aïssata Tall Sall: « Vous me connaissez calme et réfléchi… »

Me Bamba Cissé répond à Me Aïssata Tall Sall: « Vous me connaissez calme et réfléchi… » - 10/12/2025

Assemblée nationale : La leçon de droit et d’éthique républicaine de Me Aïssata Tall Sall à Me Bamba Cissé

Assemblée nationale : La leçon de droit et d’éthique républicaine de Me Aïssata Tall Sall à Me Bamba Cissé - 10/12/2025

Budget 2026 du Ministère de l’Intérieur : 222,25 milliards FCFA pour renforcer la sécurité, moderniser l’administration et préparer les enjeux électoraux majeurs

Budget 2026 du Ministère de l’Intérieur : 222,25 milliards FCFA pour renforcer la sécurité, moderniser l’administration et préparer les enjeux électoraux majeurs - 10/12/2025

Abdou Mbow au ministre de l'Intérieur : « Vous n’êtes plus l’avocat du PM, mais celui qui gère la sécurité de plus de 18 millions de Sénégalais »

Abdou Mbow au ministre de l'Intérieur : « Vous n’êtes plus l’avocat du PM, mais celui qui gère la sécurité de plus de 18 millions de Sénégalais » - 10/12/2025

RSS Syndication