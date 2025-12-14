[Entretien croisé] Gumede Phenias et Nadjirou Sall : « L’Afrique doit reprendre le contrôle de son agriculture »

Dakar a été, le temps de la 7 ème Assemblée générale de la PAFO, le centre névralgique du mouvement paysan africain. À l’issue des travaux, Gumede Phenias, élu nouveau président de la Plateforme panafricaine des organisations paysannes et de producteurs agricoles, et Nadjirou Sall, président du CNCR et figure de proue du ROPPA, se sont exprimés dans un entretien croisé.



Le premier dit avoir accueilli son élection « avec responsabilité et engagement », conscient des attentes de millions de petits producteurs. Le second salue le choix du Sénégal comme pays hôte, estimant que Dakar a offert « un cadre politique et symbolique fort » à cette rencontre continentale.







Pour Gumede Phenias, cette Assemblée générale marque un tournant. Renouvellement des instances, validation des rapports, adoption du plan stratégique 2026-2030 : « la PAFO se dote d’outils pour peser davantage dans les décisions agricoles africaines », affirme t-il. Nadjirou Sall, lui, recentre le débat sur la souveraineté alimentaire, pilier du combat du ROPPA. « Produire ce que nous consommons et protéger nos marchés », résume-t-il, dénonçant une dépendance persistante aux importations qui fragilise les exploitations familiales.

