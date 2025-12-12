Scandale sanitaire : Softcare épinglée pour matières premières périmées dans ses produits pour bébés et femmes

L’Agence sénégalaise de la régulation pharmaceutique (ARP) a tiré la sonnette d’alarme hier, révélant des faits d’une gravité exceptionnelle au sein de l’usine Softcare, implantée à Sindia, dans la région de Thiès. Selon les informations issues de Libération, l’ARP a découvert, lors d’une inspection, la présence de matières premières périmées dans le circuit de fabrication des couches et serviettes hygiéniques de la marque. Une révélation qui secoue le secteur de la santé publique et inquiète les consommateurs.











Des matières périmées destinées à des produits sensibles









D’après Libération, l’inspection menée par les équipes de l’ARP a mis en évidence que des matières premières dont la date de validité était expirée se trouvaient toujours dans la chaîne de production. Ces produits, rappelons-le, sont destinés à des bébés, enfants et femmes, des catégories particulièrement vulnérables.







Un manquement lourd qui ouvre la voie à de potentielles risques sanitaires majeurs, notamment irritations, infections ou réactions allergiques.











Retrait immédiat du marché









Face à ce constat alarmant, l’ARP a pris une mesure ferme :



le retrait de toutes les couches et serviettes hygiéniques Softcare du marché national, jusqu'à nouvel ordre.







Une décision qui concerne tous les professionnels de santé mais également l'ensemble de la population, invités à ne plus utiliser ces produits tant que des garanties sanitaires complètes ne sont pas rétablies.











Commercialisation suspendue en attendant la mise en conformité









L’autorité de régulation précise que la commercialisation est suspendue jusqu’à la mise en conformité totale du processus de fabrication. L’usine de Sindia devra apporter des preuves que ses protocoles ont été corrigés, sécurisés et alignés sur les standards exigés pour les produits de santé.







Une exigence jugée indispensable pour « protéger les populations », souligne Libération, au vu de la sensibilité extrême des produits concernés.











Un choc pour les consommateurs









Cette annonce a provoqué une onde de choc chez les parents et utilisateurs habituels de la marque, largement répandue au Sénégal. Beaucoup s’interrogent désormais sur la traçabilité des produits déjà achetés et sur les contrôles effectués jusque-là.

