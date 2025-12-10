Affaire 125 milliards de FCFA: l’audition au fond de Tahirou Sarr enfin programmée

L’homme d’affaires sénégalais Tahirou Sarr doit comparaître le mercredi 17 décembre 2025 devant le président du collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), pour l’audition « au fond » de son dossier.



Contexte judiciaire et mise en détention



Tahirou Sarr est en détention depuis mars 2025. Il avait été placé sous mandat de dépôt fin février dans le cadre d’une affaire révélée par un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), portant sur des « transactions suspectes » estimées à 125 milliards de FCFA.



Les chefs d’accusation retenus contre lui sont graves : escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux, et association de malfaiteurs.



Pour éviter la détention, Tahirou Sarr avait proposé des cautions extrêmement élevées — un montage financier et foncier comprenant, selon les sources, un chèque de 11 milliards de FCFA, deux titres fonciers , ainsi qu’un vaste titre foncier à Mbane (8000 hectares), expertisé à 394 milliards FCFA.



Malgré ces garanties spectaculaires, le juge d’instruction a rejeté la demande de mise en liberté provisoire.