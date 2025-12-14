68e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État de la CEDEAO : le Sénégal hérite de la présidence de la Commission jusqu’en 2030

Le Sénégal a été désigné Président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la période 2026-2030, à l’issue de la 68e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, tenue ce 14 décembre 2025 à Abuja.



L’information a été rendue publique à travers un communiqué du Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur. Selon le document, cette désignation, une première pour le Sénégal, est « l’aboutissement d’un processus complexe de concertations soutenues ».



Le ministère souligne que ce succès diplomatique de premier plan met en lumière le leadership affirmé du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont la vision éclairée et les orientations stratégiques ont été déterminantes dans l’issue favorable de la candidature sénégalaise.



Pour les autorités diplomatiques sénégalaises, le choix porté sur le Sénégal constitue « une reconnaissance éclatante du rôle majeur joué par notre pays au sein de l’espace communautaire et en Afrique ». Il traduit également l’estime et la confiance renouvelées que les États membres accordent au Sénégal.



Cette décision confirme, en outre, la crédibilité du Sénégal ainsi que son engagement constant et résolu en faveur de l’intégration régionale, du renforcement de la gouvernance communautaire et du développement harmonieux de la région ouest-africaine.



Le Sénégal a, par ailleurs, exprimé sa profonde gratitude à l’ensemble des États membres pour la confiance placée en lui, tout en réaffirmant son engagement en faveur de la consolidation de la CEDEAO, ainsi que de la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans l’espace communautaire.

