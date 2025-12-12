Réouverture du dossier en diffamation : Ousmane Sonko a saisi la justice dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang

En commission technique à l’assemblée nationale, le ministre de la Justice, Yassine Fall, a déclaré que la procédure de réouverture du dossier de diffamation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko suit son cours conformément à la loi organique sur la Cour suprême. Elle informait qu’Ousmane Sonko a saisi la Justice pour obtenir la réouverture du dossier, invoquant l’existence de nouveaux éléments.







Rappelons que la Cour suprême avait confirmé la condamnation d’Ousmane Sonko pour diffamation en juillet 2025, le condamnant à six mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser à Mame Mbaye Niang. Sonko avait annoncé qu’il allait saisir la Justice pour obtenir la réouverture du dossier.

