Plusieurs morts après une fusillade sur une plage réputée de Sydney

Un important dispositif policier est déployé sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, en Australie. Selon 7News, deux hommes vêtus de noir ont tiré sur les baigneurs depuis un pont. Ils ont été interpellés. Située dans l’est de Sydney, Bondi est la plage la plus célèbre d’Australie et attire un grand nombre de touristes, de surfeurs et de nageurs, tout particulièrement durant les week-ends.

Plusieurs personnes ont perdu la vie à la suite de coups de feu tirés sur la plage très fréquentée de Bondi Beach, à Sydney, en Australie, ont annoncé plusieurs médias australiens, dont ABC News. Certains de ces médias évoquent un premier bilan, non confirmé, de dix morts.



La police australienne a en parallèle annoncé dimanche l’interpellation de deux suspects. Selon le journal Sydney Morning Herald, un tireur présumé a été atteint par balles par la police et un autre a été arrêté. L’opération reste “en cours”, a indiqué la police de l’État de Nouvelle-Galles-du-Sud, ordonnant au public d’éviter le secteur.



Le Sydney Morning Herald a rapporté avoir reçu des informations faisant état de plusieurs coups de feu tirés sur la célèbre plage, mais on ignore pour l’instant si des personnes ont été blessées.



“Toute personne présente sur les lieux doit se mettre à l’abri”, a publié la police de Nouvelle-Galles du Sud sur le réseau social X. Des vidéos circulant sur X semblent montrer des personnes se dispersant sur la plage de Bondi au son de plusieurs coups de feu et des sirènes de police. Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement l’authenticité des images.



“Nous sommes conscients de la situation sécuritaire tendue à Bondi. Nous demandons instamment aux personnes se trouvant à proximité de suivre les instructions de la police de Nouvelle-Galles du Sud”, a déclaré un porte-parole du Premier ministre Anthony Albanese.





