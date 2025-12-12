Les avocats de Madiambal Diagne ont sorti un communiqué suite à la décision du gouvernement sénégalais de suspendre les extraditions vers la France. Ils considèrent que cette décision est un chantage diplomatique, alors que leur client fait l'objet d'une demande d'extradition examinée par les juridictions françaises.



En effet, les avocats rappellent que la chambre d'instruction de Versailles a demandé des informations complémentaires pour se prononcer sur la demande d'extradition, notamment sur la période et le lieu des infractions reprochées à Madiambal Diagne. Ils estiment que la pression exercée sur les autorités françaises trahit l'impossibilité pour l'État sénégalais de réunir ces éléments, compte tenu du caractère politique des poursuites exercées contre leur client.



Les avocats dénoncent une volonté d'établir un bras de fer diplomatique et affirment que cela reflète une dimension artificielle des accusations portées contre Madiambal Diagne et la conscience du risque de rejet de la demande d'extradition.



Pour rappel, Yassine Fall a annoncé ce jeudi devant l'Assemblée nationale que « le Sénégal appliquera désormais le principe de la réciprocité concernant l’affaire des extraditions au Sénégal. »