Abdou Mbow au ministre Yassine Fall: « Chez vous, la justice est une illusion… »


Le député de l'opposition, Abdou Mbow a  dénoncé ce matin lors de l'examen du projet de budget du ministère de la justice, les poursuites contre les personnes détenues illégalement, notamment Farba Ngom et Moustapha Diop. Il demande à mettre fin à ces pratiques mais critique dans la foulée, la justice sénégalaise, affirmant qu'elle est illusoire et partiale.
 
Devant ses collègues, Abdou Mbow rappelle également les violences subies par les manifestants entre 2021 et 2023, et réclame justice pour ces victimes. Il souligne que les personnes qui ont subi des violences et des injustices ont également droit à la justice et à la réparation.
Autres articles
Jeudi 11 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Budget Justice 2026 : 81 milliards pour tout réparer ? Budget en baisse, défis immenses et urgences persistantes — surpopulation carcérale et manque de magistrats en tête

Budget Justice 2026 : 81 milliards pour tout réparer ? Budget en baisse, défis immenses et urgences persistantes — surpopulation carcérale et manque de magistrats en tête - 11/12/2025

Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2

Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2 - 11/12/2025

Progiciel Artech : le programme Adepme/Paaice au cœur d’une escroquerie

Progiciel Artech : le programme Adepme/Paaice au cœur d’une escroquerie - 11/12/2025

Affaire « Mo Gates » : les zones d’ombre qui accablent encore plus le businessman…cinq voitures fantômes et une enquête explosive

Affaire « Mo Gates » : les zones d’ombre qui accablent encore plus le businessman…cinq voitures fantômes et une enquête explosive - 11/12/2025

Affaire 125 milliards de FCFA: l’audition au fond de Tahirou Sarr enfin programmée

Affaire 125 milliards de FCFA: l’audition au fond de Tahirou Sarr enfin programmée - 10/12/2025

Cybercriminalité - Prostitution 2.0 : un vaste réseau de contenus pornographiques et de prostitution en ligne démantelé par la DSC…2148 contenus pornographiques saisis

Cybercriminalité - Prostitution 2.0 : un vaste réseau de contenus pornographiques et de prostitution en ligne démantelé par la DSC…2148 contenus pornographiques saisis - 10/12/2025

Pêches et Économie maritime : un budget 2026 de 32,8 milliards FCFA sous le sceau des réformes, des défis de la mer et de la rareté du poisson

Pêches et Économie maritime : un budget 2026 de 32,8 milliards FCFA sous le sceau des réformes, des défis de la mer et de la rareté du poisson - 10/12/2025

Me Bamba Cissé répond à Me Aïssata Tall Sall: « Vous me connaissez calme et réfléchi… »

Me Bamba Cissé répond à Me Aïssata Tall Sall: « Vous me connaissez calme et réfléchi… » - 10/12/2025

Assemblée nationale : La leçon de droit et d’éthique républicaine de Me Aïssata Tall Sall à Me Bamba Cissé

Assemblée nationale : La leçon de droit et d’éthique républicaine de Me Aïssata Tall Sall à Me Bamba Cissé - 10/12/2025

Budget 2026 du Ministère de l’Intérieur : 222,25 milliards FCFA pour renforcer la sécurité, moderniser l’administration et préparer les enjeux électoraux majeurs

Budget 2026 du Ministère de l’Intérieur : 222,25 milliards FCFA pour renforcer la sécurité, moderniser l’administration et préparer les enjeux électoraux majeurs - 10/12/2025

Abdou Mbow au ministre de l'Intérieur : « Vous n’êtes plus l’avocat du PM, mais celui qui gère la sécurité de plus de 18 millions de Sénégalais »

Abdou Mbow au ministre de l'Intérieur : « Vous n’êtes plus l’avocat du PM, mais celui qui gère la sécurité de plus de 18 millions de Sénégalais » - 10/12/2025

Rosso - Drame en haute mer : 4 morts, 89 migrants secourus… les révélations glaçantes de survivants sur les sept jours d’enfer

Rosso - Drame en haute mer : 4 morts, 89 migrants secourus… les révélations glaçantes de survivants sur les sept jours d’enfer - 10/12/2025

Mbaye Dione au ministre de la famille: « Demain devant la cour des comptes, vous n’aurez pas de d'explications… »

Mbaye Dione au ministre de la famille: « Demain devant la cour des comptes, vous n’aurez pas de d'explications… » - 10/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Examen du Projet de Budget du Ministère de l'intérieur avec Me Bamba Cissé

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Examen du Projet de Budget du Ministère de l'intérieur avec Me Bamba Cissé - 10/12/2025

Aziz Business Company secouée - 6310 bouteilles d’huile détournées : 101 millions envolés, un détournement géant organisé… par un ami intime d’Aziz Ndiaye

Aziz Business Company secouée - 6310 bouteilles d’huile détournées : 101 millions envolés, un détournement géant organisé… par un ami intime d’Aziz Ndiaye - 10/12/2025

Affaire des 125 milliards : Après 9 mois de silence judiciaire, Farba Ngom sera entendu le …

Affaire des 125 milliards : Après 9 mois de silence judiciaire, Farba Ngom sera entendu le … - 10/12/2025

Mo Gates rattrapé par la DIC : sept voitures, 66 millions et un scandale qui éclate

Mo Gates rattrapé par la DIC : sept voitures, 66 millions et un scandale qui éclate - 10/12/2025

Abdou Mbow accuse le ministre de la famille : « Vous avez fait un détournement de deniers publics »

Abdou Mbow accuse le ministre de la famille : « Vous avez fait un détournement de deniers publics » - 09/12/2025

[ Reportage] Mauvaise gestion des déchets à Ouakam : entre surcharge, incivisme et manque de moyens

[ Reportage] Mauvaise gestion des déchets à Ouakam : entre surcharge, incivisme et manque de moyens - 09/12/2025

[Reportage] Carburants en Baisse : Entre soulagement populaire et appel à des réformes plus profondes

[Reportage] Carburants en Baisse : Entre soulagement populaire et appel à des réformes plus profondes - 09/12/2025

Budget 2026 du MUCTAT : 270 milliards pour la décentralisation et la gestion des tensions foncières… Entre ambitions territoriales et fortes attentes des députés

Budget 2026 du MUCTAT : 270 milliards pour la décentralisation et la gestion des tensions foncières… Entre ambitions territoriales et fortes attentes des députés - 09/12/2025

Dette du Sénégal : les obligations régionales, bouée de sauvetage face à la suspension du FMI

Dette du Sénégal : les obligations régionales, bouée de sauvetage face à la suspension du FMI - 09/12/2025

Nécrologie : Le monde de la lutte sénégalaise pleure Coumba Baldé mère de Pokola Baldé

Nécrologie : Le monde de la lutte sénégalaise pleure Coumba Baldé mère de Pokola Baldé - 09/12/2025

Sous Surveillance, Sous Silence : Comment le Bracelet Électronique Redessine et muselle la Parole Politique au Sénégal

Sous Surveillance, Sous Silence : Comment le Bracelet Électronique Redessine et muselle la Parole Politique au Sénégal - 09/12/2025

SÉDHIOU — Le Faux Douanier à la Machette : un mécanicien de 18 ans sème la terreur avant d’être arrêté

SÉDHIOU — Le Faux Douanier à la Machette : un mécanicien de 18 ans sème la terreur avant d’être arrêté - 09/12/2025

Crise des bourses à l’UCAD : l’État du Sénégal débloque plus de 3,8 milliards FCFA pour apaiser la tension

Crise des bourses à l’UCAD : l’État du Sénégal débloque plus de 3,8 milliards FCFA pour apaiser la tension - 08/12/2025

Déthié Fall avertit les entreprises en charge des chantiers : « Avec moi, la rupture est totale et la rigueur martiale… »

Déthié Fall avertit les entreprises en charge des chantiers : « Avec moi, la rupture est totale et la rigueur martiale… » - 08/12/2025

Général Cheikhou Mouhamadou Lamine Boucounta Camara promu général de division et Chef d’État-major particulier du Président de la République

Général Cheikhou Mouhamadou Lamine Boucounta Camara promu général de division et Chef d’État-major particulier du Président de la République - 08/12/2025

Pape Sané de Walf placé sous mandat de dépôt : Le chroniqueur sera jugé en flagrant délit ce mercredi

Pape Sané de Walf placé sous mandat de dépôt : Le chroniqueur sera jugé en flagrant délit ce mercredi - 08/12/2025

Remaniement Militaire : Le Vice-amiral Oumar Wade aux commandes des Armées...Il succède le Général Mbaye Cissé

Remaniement Militaire : Le Vice-amiral Oumar Wade aux commandes des Armées...Il succède le Général Mbaye Cissé - 08/12/2025

RSS Syndication