Abdou Mbow au ministre Yassine Fall: « Chez vous, la justice est une illusion… »

Le député de l'opposition, Abdou Mbow a dénoncé ce matin lors de l'examen du projet de budget du ministère de la justice, les poursuites contre les personnes détenues illégalement, notamment Farba Ngom et Moustapha Diop. Il demande à mettre fin à ces pratiques mais critique dans la foulée, la justice sénégalaise, affirmant qu'elle est illusoire et partiale.



Devant ses collègues, Abdou Mbow rappelle également les violences subies par les manifestants entre 2021 et 2023, et réclame justice pour ces victimes. Il souligne que les personnes qui ont subi des violences et des injustices ont également droit à la justice et à la réparation.