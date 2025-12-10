Pêches et Économie maritime : un budget 2026 de 32,8 milliards FCFA sous le sceau des réformes, des défis de la mer et de la rareté du poisson

Le projet de budget 2026 du Ministère des Pêches et de l’Économie maritime a été examiné ce 19 novembre 2025 par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission du Développement rural. Présentée par la ministre Fatou Diouf, l’enveloppe globale s’élève à 32 885 939 729 FCFA en autorisations d’engagement et 32 546 528 804 FCFA en crédits de paiement .



Une répartition structurée autour de quatre programmes prioritaires



Le budget repose sur quatre programmes majeurs :

• Pilotage, coordination et gestion administrative : 3,3 milliards FCFA, incluant un fort volet de personnel et des investissements de plus de 739 millions FCFA.

• Pêche et Aquaculture : plus de 11,7 milliards FCFA, avec 6,7 milliards FCFA dédiés aux investissements pour soutenir la production nationale et les initiatives aquacoles.

• Infrastructures, transports fluviomaritimes et Ports : 14,2 milliards FCFA, avec un accent sur les transferts courants, les investissements portuaires et la modernisation des infrastructures.

• CEPIA (Encouragement à la pêche et aux industries annexes) : 3,5 milliards FCFA destinés au soutien des femmes transformatrices et à l’équipement des acteurs .



Des défis structurels au cœur des préoccupations parlementaires



Les députés ont salué l’engagement du ministère, tout en soulevant plusieurs enjeux stratégiques.

Parmi les points majeurs :

• Conséquences de la non-reconduction de l’accord de pêche avec l’Union européenne, notamment dans la filière thonière.

• Raréfaction et cherté du poisson, nécessitant une évaluation de l’impact des politiques actuelles.

• Renforcement de la lutte contre la pêche illicite, avec des interrogations sur les licences accordées, notamment à l’entreprise IKAGEL.

• Aquaculture comme alternative durable, avec des propositions de projets à Koumpentoum, Podor, Louga, Vélingara et dans le sud du pays.

• Érosion côtière et dégradation des quais de pêche, particulièrement à Kafountine, Rufisque et Guéréo.

• Modernisation des infrastructures portuaires, du port de Ndayane à la réhabilitation de Kaolack et Foundiougne .



Les députés ont également évoqué :

• Les impacts des plateformes pétrolières de Sangomar sur les zones de pêche.

• L’état critique de la pêche artisanale dans certaines régions sous-équipées.

• Les conditions de travail des marins sénégalais embarqués sur des bateaux étrangers.



Fatou Diouf détaille les orientations du ministère



La ministre a répondu point par point aux interpellations.

Elle a notamment assuré que :

• Le Sénégal est en phase d’évaluation de l’accord avec l’UE, sans renégociation engagée.

• 122 licences ont été délivrées uniquement à des navires sénégalais.

• La filière thonière nationale, avec la SCASA et Grand Bleu, est en plein développement.

• Les unités de farine de poisson sont encadrées, avec un gel officiel en cours.

• 20 tonnes de déchets ont été extraites des fonds marins entre 2023 et 2024, avec un objectif de 50 tonnes supplémentaires.

• Des projets structurants — récifs artificiels à Saint-Louis, modernisation des quais, renforcement des écoles de pêche — sont en cours de déploiement .



La ministre a aussi insisté sur l’essor de l’aquaculture : projets dans la zone centre, installation de conteneurs frigorifiques solaires, renforcement du pôle aquacole de Sédhiou, appui aux femmes via le CEPIA.



Une vision intégrée soutenue par le ministère des Finances



Intervenant à son tour, le ministre des Finances Cheikh Diba a rappelé que :

• L’aquaculture est un créneau porteur nécessitant un engagement du secteur privé.

• Les crédits ont baissé en raison de la fin de projets financés par des partenaires extérieurs, d’où la nécessité de nouvelles initiatives.

• La réhabilitation des ports secondaires et l’indemnisation liée au port de Ndayane sont en bonne voie.

• Une enveloppe de 269 milliards FCFA est dédiée à la modernisation de la liaison maritime Dakar–Gorée, financée sur ressources extérieures .