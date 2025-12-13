Can 2025 : Publication de la liste des Lions du Sénégal par le coach Pape Thiaw


Après une longue attente, Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions a dévoilé sa liste qui fait déjà vibrer les supporters. Dans les buts, l’expérience d’Édouard Mendy est épaulée par Mory Diaw et Yehvann Diouf pour des garanties solides.

En défense comme d’habitude aucun changement Kalidou Koulibaly mène une ligne renforcée par Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Ismaïl Jakobs, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck ou encore Ilay Camara.

 

Au milieu, l’incontournable Idrissa Gana Gueye, entouré de Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye, Pape Matar Sarr et Pathé Ciss.

En attaque, le leadership de Sadio Mané s’allie au talent de Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Chérif Ndiaye et Assane Diao.

Une liste construite sur le mérite et la cohérence sportive, reflète une ambition assumée mais responsable, porter haut les couleurs du Sénégal à la Can 2025.



Samedi 13 Décembre 2025
Dakaractu



