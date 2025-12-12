Libéré sous contrôle judiciaire, Badara Gadiaga dénonce : « J’ai été détenu en tant qu’otage politique pendant 154 jours »

​Sorti de prison ce vendredi, Badara Gadiaga a tenu une brève déclaration devant la presse, livrant ses premiers mots après 154 jours de détention. Le chroniqueur de la TFM a frappé fort : « J’ai été détenu en tant qu’otage politique. »

​Il a ensuite ajouté : « Ma détermination n’a pas changé. Je rappelle qu’il n’y a pas d’alternative à la justice », insistant sur la nécessité de « nombreuses réformes » au sein du système judiciaire sénégalais.



​Par ailleurs, il a exprimé sa gratitude envers la société civile, les chefs religieux, les artistes, la presse sénégalaise et ses avocats.



Il a également salué le « professionnalisme » de l’administration pénitentiaire durant sa détention. Badara Gadiaga a enfin annoncé l'organisation d'un point de presse dans les prochains jours pour revenir plus longuement sur son séjour carcéral.



​Pour rappel, Badara Gadiaga a été libéré ce vendredi sous contrôle judiciaire. Sa mise en liberté est assortie de mesures strictes, dont le port d’un bracelet électronique, un couvre-feu de 21h à 7h, et l’interdiction de quitter Dakar sans l’autorisation préalable du juge.