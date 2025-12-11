Affaire « Mo Gates » : les zones d’ombre qui accablent encore plus le businessman…cinq voitures fantômes et une enquête explosive

L’affaire « Mo Gates » continue de prendre des proportions inattendues, plongeant enquêteurs et acteurs judiciaires dans un imbroglio mêlant véhicules introuvables, décisions de justice bafouées et accusations croisées. D’après les informations publiées par Libération, Mohamet Bakara Diallo alias « Mo Gates » doit être déféré au parquet ce jeudi, après son arrestation par la Brigade des affaires générales (BAG) de la Division des investigations criminelles (DIC).







Il est poursuivi pour association de malfaiteurs et détournement d’objets saisis, dans une affaire qui met en lumière des pratiques opaques autour de la vente de véhicules importés.











Une plainte qui déclenche la chute







Selon Libération, tout est parti d’un partenariat entre Pape Mbaye, plaignant, Mo Gates, et le frère de ce dernier aujourd’hui en fuite au Maroc. Les trois s’étaient associés dans une opération d’importation et de commercialisation de voitures.







Mais un quiproquo sur sept véhicules fait exploser l’entente. Estimant avoir été floué, Pape Mbaye saisit le tribunal de Commerce, qui ordonne une saisie conservatoire desdits véhicules.







Or, relève Libération, non seulement les véhicules n’ont pas été sécurisés comme l’exigeait la décision de justice… mais ils ont été soustraits, disparaissant dans la nature. Le plaignant, lui, tente toujours de récupérer les 66 millions de francs CFA qu’il avait investis dans l’opération.











Des explications confuses qui enfoncent Mo Gates







Face aux enquêteurs de la BAG, « Mo Gates » a tenté de se justifier. Selon Libération, il a affirmé que les sept véhicules ne seraient pas vendus, contrairement à ce qu’avance le plaignant.







Mieux encore, il a indiqué que les voitures se trouveraient dans différents sites : Mbao, Yoff et Thiès.







Pour vérifier ses déclarations, les enquêteurs l’ont accompagné dans ces lieux. Résultat : seules deux voitures ont été retrouvées — une Bentley et une Chrysler — que le mis en cause avait visiblement « gardées » pour lui.











Cinq véhicules portés disparus







Le reste du lot, constitué de cinq véhicules — BMW, Hyundai Sonata, Hyundai Genesis, Ford Fusion et Range Rover — est intraçable.







Libération rapporte que Mo Gates avait affirmé qu’ils se trouvaient entre Mbour et Thiès, mais aucune des voitures n’y a été localisée. Interrogé à nouveau, l’homme d’affaires s’est révélé incapable de fournir des explications cohérentes, renforçant les soupçons qui pèsent sur lui.

