Fin du marathon budgétaire 2026: les mots de remerciements du Groupe Takku Wallu à ses collègues

Le groupe Takku Wallu Sénégal a exprimé ses remerciements envers ses collègues et s’est félicité du bon déroulement du débat parlementaire. Abdou Mbow, portant la voix du groupe Takku Wallu Sénégal a adressé ses mots de gratitude à l’occasion de la clôture du marathon budgétaire, saluant l’implication du ministre des finances et la participation de tous les membres lors de cette étape importante. Des interventions qui témoignent selon Abdou Mbow, d’une reconnaissance générale pour l’esprit de collaboration et le climat constructif ayant caractérisé les échanges durant le processus budgétaire.