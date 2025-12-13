Fin du marathon budgétaire 2026: les mots de remerciements du Groupe Takku Wallu à ses collègues

Le groupe Takku Wallu Sénégal a exprimé ses remerciements envers ses collègues et s’est félicité du bon déroulement du débat parlementaire. Abdou Mbow, portant la voix du groupe Takku Wallu Sénégal a adressé ses mots de gratitude à l’occasion de la clôture du marathon budgétaire, saluant l’implication du ministre des finances et la participation de tous les membres lors de cette étape importante. Des interventions qui témoignent selon Abdou Mbow, d’une reconnaissance générale pour l’esprit de collaboration et le climat constructif ayant caractérisé les échanges durant le processus budgétaire.
Autres articles
-
Budget 2026: Répartition du projet de budget 2026 du MFB arrêté à 681 762 750 500 Francs CFA
-
Examen du budget 2026 : le Ministère de l’Économie présente une enveloppe de plus de 39 milliards FCFA pour soutenir la transformation économique en 2026
-
Les Prêts du Sénégal à prix « WANTEIRR », obligations en chute libre : Les prêts du Sénégal bradés sur les marchés, les inquiétudes sur la dette s’accentuent… l’alerte rouge chez les investisseurs
-
Can 2025 : Publication de la liste des Lions du Sénégal par le coach Pape Thiaw
-
Propos explosifs à la journée des martyrs : “Le Président ne passera pas la nuit au Palais si …” Le militant de pastef Mouhamadou Sidibé face au parquet