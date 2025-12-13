Examen du budget 2026 : le Ministère de l’Économie présente une enveloppe de plus de 39 milliards FCFA pour soutenir la transformation économique en 2026


Examen du budget 2026 : le Ministère de l’Économie présente une enveloppe de plus de 39 milliards FCFA pour soutenir la transformation économique en 2026
Le projet de budget 2026 du Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC) a été examiné par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Affaires économiques, lors de sa séance du jeudi 20 novembre 2025. Arrêté à 39 281 075 505 FCFA, ce budget est inscrit à la fois en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP)  .
 
La séance s’est tenue sous la présidence de Chérif Ahmed Dicko, Président de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, en présence des membres du Gouvernement, dont Abdourahmane Sarr, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget, ainsi que Marie Rose Khady Fatou Faye, Secrétaire d’État chargée des Relations avec les Institutions et porte-parole du Gouvernement  .
 
Une répartition en trois programmes stratégiques
Le budget 2026 du MEPC est structuré autour de trois programmes majeurs. Le premier, consacré à la Coopération et au Développement des partenariats public-privé (PPP) et à l’Appui au secteur privé, bénéficie d’une dotation de 13,35 milliards FCFA. Cette enveloppe comprend notamment 12 milliards FCFA de transferts en capital, traduisant la volonté des autorités de renforcer le rôle du secteur privé dans la transformation économique du pays  .
 
Le deuxième programme, dédié à la Gouvernance économique, à la planification stratégique et à la coordination statistique, concentre la part la plus importante du budget avec 24,25 milliards FCFA. Il englobe des dépenses liées à la production statistique, à la planification nationale ainsi qu’aux investissements exécutés par l’État, évalués à plus de 9,7 milliards FCFA  .
 
Enfin, le programme relatif au Pilotage, à la coordination et à la gestion administrative est doté de 1,68 milliard FCFA, principalement destiné aux dépenses de personnel, aux acquisitions de biens et services et aux transferts courants  .
 
Un budget arrimé à la Vision Sénégal 2050
Présentant son projet devant la Représentation nationale, le Ministre de l’Économie a souligné que ce budget s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de développement 2025-2029 et de l’Agenda « Sénégal 2050 », avec pour ambition de bâtir une économie endogène, résiliente et compétitive, portée par un secteur privé renforcé  .
 
Il a également rappelé les principales réalisations enregistrées en 2025, notamment la mise en place d’un cadre de suivi concerté, la constitution d’une banque de projets d’environ 3 300 milliards FCFA, le suivi de 214 projets financés sur ressources extérieures, ainsi que les avancées dans le développement des partenariats public-privé et des instruments d’appui au secteur privé  .
 
Les préoccupations des Commissaires
Lors des échanges, les Commissaires ont salué les progrès accomplis depuis la prise de fonction du Ministre, tout en soulevant plusieurs préoccupations majeures. Celles-ci portent notamment sur la mobilisation des financements, la pression fiscale, la soutenabilité de la dette publique, l’efficacité des partenariats public-privé, ainsi que l’impact du budget sur la croissance, l’emploi et l’inflation  .
 
Les parlementaires ont également interrogé le Gouvernement sur les discussions en cours avec le Fonds monétaire international (FMI), la dégradation de la note souveraine du Sénégal, la réforme du franc CFA, ainsi que sur les stratégies envisagées pour améliorer la compétitivité de l’économie et réduire le déficit de la balance commerciale  .
 
Des réponses axées sur la consolidation budgétaire
En réponse, le Ministre de l’Économie a indiqué que la dette publique atteignait 119 % du PIB à fin 2024, et 132 % du PIB en intégrant certains engagements non consolidés. Il a toutefois insisté sur les mesures engagées pour restaurer la crédibilité financière du pays et renforcer la confiance des partenaires techniques et financiers  .
 
Il a également précisé que la trajectoire de consolidation budgétaire prévoit un déficit de 5,4 % du PIB en 2026 et 3 % en 2027, conformément aux engagements communautaires de l’UEMOA. S’agissant de la pression fiscale, il a assuré que les ajustements envisagés dans le cadre du Plan de Redressement économique et social (PRES) ne devraient pas affecter les revenus des populations  .
 
Autres articles
Samedi 13 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Les Prêts du Sénégal à prix « WANTEIRR », obligations en chute libre : Les prêts du Sénégal bradés sur les marchés, les inquiétudes sur la dette s’accentuent… l’alerte rouge chez les investisseurs

Les Prêts du Sénégal à prix « WANTEIRR », obligations en chute libre : Les prêts du Sénégal bradés sur les marchés, les inquiétudes sur la dette s’accentuent… l’alerte rouge chez les investisseurs - 13/12/2025

Can 2025 : Publication de la liste des Lions du Sénégal par le coach Pape Thiaw

Can 2025 : Publication de la liste des Lions du Sénégal par le coach Pape Thiaw - 13/12/2025

Propos explosifs à la journée des martyrs : “Le Président ne passera pas la nuit au Palais si …” Le militant de pastef Mouhamadou Sidibé face au parquet

Propos explosifs à la journée des martyrs : “Le Président ne passera pas la nuit au Palais si …” Le militant de pastef Mouhamadou Sidibé face au parquet - 13/12/2025

Affaire Seneporno : la toile se resserre autour des “correspondants” de Kocc Barma

Affaire Seneporno : la toile se resserre autour des “correspondants” de Kocc Barma - 13/12/2025

Libéré sous contrôle judiciaire, Badara Gadiaga dénonce : « J’ai été détenu en tant qu’otage politique pendant 154 jours »

Libéré sous contrôle judiciaire, Badara Gadiaga dénonce : « J’ai été détenu en tant qu’otage politique pendant 154 jours » - 12/12/2025

Liberté de la presse - Le ministère de la Communication désavoué : la Cour suprême stoppe la nouvelle plateforme imposée par l’État

Liberté de la presse - Le ministère de la Communication désavoué : la Cour suprême stoppe la nouvelle plateforme imposée par l’État - 12/12/2025

Justice : les avocats de Madiambal Diagne dénoncent un « chantage diplomatique » du Sénégal concernant l'extradition

Justice : les avocats de Madiambal Diagne dénoncent un « chantage diplomatique » du Sénégal concernant l'extradition - 12/12/2025

Badara Gadiaga à sa sortie de prison, lâche une bombe :

Badara Gadiaga à sa sortie de prison, lâche une bombe : "Il n'y a pas d'alternative à la justice, mais..." - 12/12/2025

Tivaoune Peulh : des héritiers dénoncent les destructions de leurs biens et interpellent le gouvernement

Tivaoune Peulh : des héritiers dénoncent les destructions de leurs biens et interpellent le gouvernement - 12/12/2025

Réouverture du dossier en diffamation : Ousmane Sonko a saisi la justice dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang

Réouverture du dossier en diffamation : Ousmane Sonko a saisi la justice dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang - 12/12/2025

Rosso, fuite avortée : le businessman mauritanien emporté par les 261 millions… et par sa propre cavale

Rosso, fuite avortée : le businessman mauritanien emporté par les 261 millions… et par sa propre cavale - 12/12/2025

Scandale sanitaire : Softcare épinglée pour matières premières périmées dans ses produits pour bébés et femmes

Scandale sanitaire : Softcare épinglée pour matières premières périmées dans ses produits pour bébés et femmes - 12/12/2025

Communique du conseil des ministres du Jeudi 11 Décembre 2025

Communique du conseil des ministres du Jeudi 11 Décembre 2025 - 11/12/2025

Budget Justice 2026 : 81 milliards pour tout réparer ? Budget en baisse, défis immenses et urgences persistantes — surpopulation carcérale et manque de magistrats en tête

Budget Justice 2026 : 81 milliards pour tout réparer ? Budget en baisse, défis immenses et urgences persistantes — surpopulation carcérale et manque de magistrats en tête - 11/12/2025

Abdou Mbow au ministre Yassine Fall: « Chez vous, la justice est une illusion… »

Abdou Mbow au ministre Yassine Fall: « Chez vous, la justice est une illusion… » - 11/12/2025

Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2

Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2 - 11/12/2025

Progiciel Artech : le programme Adepme/Paaice au cœur d’une escroquerie

Progiciel Artech : le programme Adepme/Paaice au cœur d’une escroquerie - 11/12/2025

Affaire « Mo Gates » : les zones d’ombre qui accablent encore plus le businessman…cinq voitures fantômes et une enquête explosive

Affaire « Mo Gates » : les zones d’ombre qui accablent encore plus le businessman…cinq voitures fantômes et une enquête explosive - 11/12/2025

Affaire 125 milliards de FCFA: l’audition au fond de Tahirou Sarr enfin programmée

Affaire 125 milliards de FCFA: l’audition au fond de Tahirou Sarr enfin programmée - 10/12/2025

Cybercriminalité - Prostitution 2.0 : un vaste réseau de contenus pornographiques et de prostitution en ligne démantelé par la DSC…2148 contenus pornographiques saisis

Cybercriminalité - Prostitution 2.0 : un vaste réseau de contenus pornographiques et de prostitution en ligne démantelé par la DSC…2148 contenus pornographiques saisis - 10/12/2025

Pêches et Économie maritime : un budget 2026 de 32,8 milliards FCFA sous le sceau des réformes, des défis de la mer et de la rareté du poisson

Pêches et Économie maritime : un budget 2026 de 32,8 milliards FCFA sous le sceau des réformes, des défis de la mer et de la rareté du poisson - 10/12/2025

Me Bamba Cissé répond à Me Aïssata Tall Sall: « Vous me connaissez calme et réfléchi… »

Me Bamba Cissé répond à Me Aïssata Tall Sall: « Vous me connaissez calme et réfléchi… » - 10/12/2025

Assemblée nationale : La leçon de droit et d’éthique républicaine de Me Aïssata Tall Sall à Me Bamba Cissé

Assemblée nationale : La leçon de droit et d’éthique républicaine de Me Aïssata Tall Sall à Me Bamba Cissé - 10/12/2025

Budget 2026 du Ministère de l’Intérieur : 222,25 milliards FCFA pour renforcer la sécurité, moderniser l’administration et préparer les enjeux électoraux majeurs

Budget 2026 du Ministère de l’Intérieur : 222,25 milliards FCFA pour renforcer la sécurité, moderniser l’administration et préparer les enjeux électoraux majeurs - 10/12/2025

Abdou Mbow au ministre de l'Intérieur : « Vous n’êtes plus l’avocat du PM, mais celui qui gère la sécurité de plus de 18 millions de Sénégalais »

Abdou Mbow au ministre de l'Intérieur : « Vous n’êtes plus l’avocat du PM, mais celui qui gère la sécurité de plus de 18 millions de Sénégalais » - 10/12/2025

Rosso - Drame en haute mer : 4 morts, 89 migrants secourus… les révélations glaçantes de survivants sur les sept jours d’enfer

Rosso - Drame en haute mer : 4 morts, 89 migrants secourus… les révélations glaçantes de survivants sur les sept jours d’enfer - 10/12/2025

Mbaye Dione au ministre de la famille: « Demain devant la cour des comptes, vous n’aurez pas de d'explications… »

Mbaye Dione au ministre de la famille: « Demain devant la cour des comptes, vous n’aurez pas de d'explications… » - 10/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Examen du Projet de Budget du Ministère de l'intérieur avec Me Bamba Cissé

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Examen du Projet de Budget du Ministère de l'intérieur avec Me Bamba Cissé - 10/12/2025

Aziz Business Company secouée - 6310 bouteilles d’huile détournées : 101 millions envolés, un détournement géant organisé… par un ami intime d’Aziz Ndiaye

Aziz Business Company secouée - 6310 bouteilles d’huile détournées : 101 millions envolés, un détournement géant organisé… par un ami intime d’Aziz Ndiaye - 10/12/2025

Affaire des 125 milliards : Après 9 mois de silence judiciaire, Farba Ngom sera entendu le …

Affaire des 125 milliards : Après 9 mois de silence judiciaire, Farba Ngom sera entendu le … - 10/12/2025

RSS Syndication