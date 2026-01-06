Conflit au Soudan : Le Premier ministre du Soudan, Dr Kamil-El-Tayeb Idriss, présente le plan de paix pour une sortie de crise

Le Premier m9inistre du Gouvernement de la République du Soudan s’est récemment prononcé sur la crise existentielle du Soudan causée par la milice rebelle. Dans sa déclaration de presse faite à New York, le 22 décembre 2025 devant le Conseil de Sécurité de l’ONU, ce dernier a présenté l’initiative de paix du gouvernement civil de transition soudanais. Selon lui, cette initiative traduit la vision du gouvernement civil de transition soudanais de l’espoir pour mettre fin à cette agression armée de la milice et de ses soutiens, protéger les civils, mettre un terme à l’effusion de sang, mettre fin aux souffrances de notre peuple, préserver l’unité et le territoire de notre pays, et maintenir la sécurité et la paix internationale.

Pour cela, il a présenté les étapes fondamentales pour la paix. Il s’agit d’un cessez-le-feu, le regroupement des combattants des milices rebelles dans des camps spécifiques, le désarmement des milices rebelles. À cela s'ajoutent des mesures d’instauration de la confiance (mesures politiques, mesures de sécurité, mesures économiques (réparation des dommages), mesures sociales), des conférences de réconciliation de paix communautaire et un processus politique. Les détails dans le communiqué de presse ci-dessous...