Niger: un ancien ministre libéré après près d'un an de détention

Un ancien ministre nigérien du Pétrole, arrêté par la junte depuis près d'un an, a retrouvé la liberté mardi, ont annoncé à l'AFP sa famille et un proche.



"Le ministre Mahaman Moustapha Barké a été effectivement libéré ce mardi", a déclaré un membre de sa famille qui a requis l’anonymat pour raison de sécurité.



Un ancien collaborateur de l'ex-ministre a également confirmé sa libération "dans la matinée de mardi."



M. Barké avait été nommé le 9 août 2023 à la tête du ministère de l'Energie, des Mines et du Pétrole par le régime militaire nigérien arrivé au pouvoir par un coup d'Etat quelques semaines plus tôt.



Il avait été arrêté le 13 janvier 2025 à son domicile à Niamey. Les motifs de sa détention, tout comme les conditions de sa libération, restent pour l’heure inconnus.



Les autorités nigériennes n'ont jamais communiqué sur cette affaire.



Mahaman Moustapha Barké a surtout géré la brouille diplomatique entre le Niger et le Bénin voisin qui avait perturbé les chargements du pétrole nigérien depuis le nord-est du pays au port béninois de Sèmè-Kpodji, acheminé via un oléoduc long de près de 2.000 km.



Le régime nigérien, qui mène une politique souverainiste et anti-impérialiste, accuse régulièrement son voisin béninois, proche de l'Occident, de vouloir le déstabiliser en servant de base arrière à des "terroristes", ce que Cotonou nie.



Ce pétrole est essentiel pour les économies des deux Etats, qui travaillent avec la China National Petroleum Corporation (CNPC), société pétrolière appartenant à l'Etat chinois.



Les deux pays, dont les relations sont très tendues depuis plus de deux ans, ont mutuellement expulsé la semaine dernière des diplomates.



La junte nigérienne a par ailleurs annoncé mardi soir la nomination de Hamadou Tinni comme nouveau ministre du Pétrole, en remplacement de Sahabi Oumarou, lequel avait succédé en 2024 à Mahaman Moustapha Barké.