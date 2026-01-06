Un cadre d'un ministère démis de ses fonctions brise le silence : « Mon appartenance à la Coalition Diomaye m'a valu mon poste...Les démons de la division sont du camp de Pastef »

Par arrêté n° 000666 du 6 janvier 2026, le ministre Amadou Moustapha Dieck Sarré a mis fin aux fonctions de Mohammed Mbow, psychologue conseiller de 2ème classe, 1er échelon, matricule de solde n° 738786/G.



Le document officiel, signé par le ministre, indique que M. Mbow est désormais « mis à la disposition de la Direction des Ressources humaines (DRH) » du ministère.







Dans une note diffusée juste après la décision ministérielle, Mouhamed Mbow affirme que sa destitution fait suite à deux publications dans lesquelles il exprime ses opinions personnelles et son engagement politique assumé au sein de la coalition Diomaye Président, engagement connu, public et exercé en dehors de toute faute professionnelle.



Le fonctionnaire rappelle avec insistance que « le droit syndical et le droit politique sont des principes fondamentaux, constitutionnellement garantis ». Selon lui, la différence de points de vue ou d’appartenance politique ne saurait, en aucun cas, constituer un motif de sanction administrative à l’encontre d’un fonctionnaire, a fortiori lorsque celui-ci n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions.







Pour le sieur Mbow, la mesure dont il fait l’objet ne peut être qualifiée que comme un abus de pouvoir, en ce qu’elle vise à sanctionner des convictions politiques et à restreindre des libertés garanties par la loi. Dans une réaction plus directe, le psychologue conseiller n’hésite pas à parler de « forfaiture » et confie au téléphone : « Je suis de la coalition Diomaye Président… j’ai été avec Avenir Sénégal Biñu Beug…, mais avec la nomination de la superviseure, j’ai été parmi les premiers qui se sont engagés dans la coalition Diomaye. J’ai partagé des photos et pris des positions qui n’arrangeraient les gens de Pastef… »







Le fonctionnaire limogé lance un appel à plus de retenue et de responsabilité de la part des acteurs politiques et institutionnels, afin de mériter la confiance des millions de Sénégalaises et de Sénégalais qui, pendant longtemps, ont dénoncé les forfaitures, les injustices et l’instrumentalisation de l’État.







Mohamed Mbow de poursuivre : « Aujourd’hui les démons de la division sont du camp de Pastef. Je pense que le ministre Sarré doit être plus responsable. » Tout en confirmant avoir pris acte de l’arrêté signé par le ministre, il annonce qu’il va répondre politiquement et entend poursuivre son engagement qui selon lui, ne souffre d’aucune ambiguïté.

