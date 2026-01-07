Nécrologie : Décès du Pr Albert Bourgi

Le professeur Albert Bourgi n’est plus ! Son décès a été annoncé, ce mercredi 7 janvier 2026 en France. Pour rappel, il était professeur agrégé de droit public, en même temps enseignant des relations internationales et de droit constitutionnel.

Ce dernier est très connu pour sa proximité avec des mouvements de gauche, notamment en Afrique depuis ses années de lycée au Sénégal, pays où il est né et a grandi.

Selon les informations données, les obsèques seront communiquées ultérieurement.

Dakaractu présente ses condoléances.