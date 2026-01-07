Diffusion de fausses nouvelles : Capitaine Touré envoie deux journalistes devant la justice

Deux journalistes, Alimatou Diallo et Fallou Sylla, ont été déférés devant le Procureur après leur arrestation hier dans les locaux de la Sûreté urbaine de la Police centrale. Ils sont accusés de diffusion de fausses nouvelles et de divulgation de données à caractère personnel.







Les faits remontent à un soir récent, lorsque le Parquet a transmis une plainte de l’Agence de l’assistance à la sécurité de proximité (Asp) contre les deux journalistes. L’enquête a conduit à leur interpellation ce matin. Alimatou Diallo travaille pour la chaîne Cnn, tandis que El Hadji Fallou Sylla exerce pour Dakar Matin. Selon les accusations, les deux professionnels de l’information auraient diffusé de fausses nouvelles de nature à porter atteinte au caractère personnel de certains individus. Ils auraient notamment publié un message dans un groupe WhatsApp privé intitulé « Explosion Asp - Népotisme et recrutements politiques », rattaché à la direction du Capitaine Touré.







Le Directeur de l’agence, Oumar Touré, dénonce dans sa plainte ce qu’il qualifie de « diffusion de fausses informations » visant à « accréditer des rumeurs et à jeter le discrédit sur l’institution ». Il affirme que ces publications constituent une tentative délibérée de nuire à l’Asp et de divulguer des données personnelles sans autorisation. Les deux journalistes, qui ont été entendus, seront présentés au Parquet ce matin.

