Nécrologie : Rappel à Dieu de Seydou Madani Sy, ancien recteur et ancien ministre

L’ancien recteur, ancien ministre et ancien Médiateur de la République Seydou Madani Sy est décédé ce mercredi. Homme de culture et serviteur de l’État, Seydou Madani Sy a marqué de son empreinte plusieurs domaines de la vie publique nationale, du monde académique aux plus hautes fonctions républicaines.







L’ancien membre de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI) a, au cours de sa carrière, incarné l’engagement au service de la nation, contribuant à l’édification institutionnelle du pays et à la formation de générations d’étudiants en sa qualité de recteur.







