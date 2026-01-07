Destruction de bornes à Touba : Serigne Khadim Mbacké Abdou Fatah réclame 50 millions Cfa à 4 individus

Quatre individus accusés d’avoir détruit plus de deux cents bornes sur un domaine de 800 hectares risquent une condamnation ferme et le versement d’importants dommages et intérêts. En effet, Balla Sarr, Asse Mbaye, Djily Sarr et Modou Sarr ont comparu ce mardi 6 janvier 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et destruction de bornes sur un terrain situé à Khouthioute (Touba-Ndindy), propriété confiée au marabout Serigne Khadim Mbacké Abdou Fatah par son père.







Les événements se sont déroulés le vendredi 31 janvier 2025, lorsque le plaignant a été alerté d’une intrusion des frères Sarr sur son domaine. À l’arrivée des gendarmes, plus de deux cents bornes avaient déjà été détruites. Les quatre prévenus ont été interpellés sur place.







Lors de l’audience, les accusés ont nié les faits, revenant sur les aveux circonstanciés qu’ils avaient faits durant l’enquête. Paradoxalement, ils s’étaient filmés en train de saccager le site, diffusant ces vidéos sur les réseaux sociaux. La défense de la partie civile a produit des images montrant clairement les prévenus à visage découvert sur les lieux le jour des faits, contredisant leurs dénégations.







Le procureur Farba Niowi Ngom a requis deux ans d’emprisonnement dont six mois ferme, soulignant que « les faits reprochés aux prévenus sont matériellement établis ». Les avocats de Serigne Khadim Mbacké Abdou Fatah, Maîtres Moustapha Ndiaye et Mamoune Fall, ont réclamé 50 millions FCFA de dommages et intérêts, dénonçant « la mauvaise foi des prévenus, leur prédisposition à la violence et leur total irrespect à la loi ».







Me Serigne Diongue, avocat des quatre prévenus, a plaidé la relaxe pure et simple, invitant subsidiairement le tribunal à leur accorder le bénéfice du doute.

