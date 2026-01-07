Crise dans la santé : La coalition And Gueusseum / SATSUS démarre son 5e plan d’action par une grève de 72h

La coalition syndicale Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS a annoncé ce mercredi, le lancement de son 5e plan d’actions, marquant le début d’une année 2026 sous tension dans le secteur de la santé et de l’action sociale au Sénégal. Lors d’une conférence de presse ce matin, les responsables syndicaux ont exprimé leur amertume face à la situation. « C’est dommage pour les populations de voir l’année nouvelle débuter par des grèves en lieu et place de cadeaux en terme d’accessibilité aux soins », ont-ils déploré dans leur propos liminaire en marge de cette conférence de presse. Ces syndicalistes rappellent que la santé constitue un droit constitutionnel et un pilier du développement du capital humain inscrit dans le référentiel Sénégal horizon 2050.







Le calendrier des actions syndicales s’articule autour de trois jalons majeurs. Une marche nationale est prévue le 14 janvier à Thiès à partir de 10 heures. S’en suivra une grève de 72h les 21, 22 et 23 janvier, initialement programmée pour les 20, 21 et 22 janvier mais décalée de 24 heures en raison de la célébration de l’Appel religieux du vénéré Seydina Limamou Laye.







La coalition syndicale Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS précise que la grève se déroulera sans observance du service minimum, seules les urgences seront assurées avec port de brassards rouges. Car, la coalition dénonce le « mépris affiché par le Gouvernement à l’endroit des populations », déjà privées de 196 h de soins lors de précédentes mobilisations.

