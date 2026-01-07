Crise dans la santé : La coalition And Gueusseum / SATSUS démarre son 5e plan d’action par une grève de 72h

La coalition syndicale Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS a annoncé ce mercredi, le lancement de son 5e plan d’actions, marquant le début d’une année 2026 sous tension dans le secteur de la santé et de l’action sociale au Sénégal. Lors d’une conférence de presse ce matin, les responsables syndicaux ont exprimé leur amertume face à la situation. « C’est dommage pour les populations de voir l’année nouvelle débuter par des grèves en lieu et place de cadeaux en terme d’accessibilité aux soins », ont-ils déploré dans leur propos liminaire en marge de cette conférence de presse. Ces syndicalistes rappellent que la santé constitue un droit constitutionnel et un pilier du développement du capital humain inscrit dans le référentiel Sénégal horizon 2050.
Le calendrier des actions syndicales s’articule autour de trois jalons majeurs. Une marche nationale est prévue le 14 janvier à Thiès à partir de 10 heures. S’en suivra une grève de 72h les 21, 22 et 23 janvier, initialement programmée pour les 20, 21 et 22 janvier mais décalée de 24 heures en raison de la célébration de l’Appel religieux du vénéré Seydina Limamou Laye.
La coalition syndicale Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS précise que la grève se déroulera sans observance du service minimum, seules les urgences seront assurées avec port de brassards rouges. Car, la coalition dénonce le « mépris affiché par le Gouvernement à l’endroit des populations », déjà privées de 196 h de soins lors de précédentes mobilisations.
Au cœur du conflit, on note un passif social que l’État refuse d’honorer, invoquant une crise financière, regrettent les syndicalistes qui pointent du doigt les contradictions gouvernementales, notamment l’augmentation du train de vie de l’État et l’acquisition de véhicules de luxe par l’Assemblée nationale, alors même que le budget du ministère de la Santé a été réduit de 18 %.
Le discours du président Bassirou Diomaye Faye, très attendu par les acteurs du secteur, a « fini d’installer le désespoir et la déception », selon les termes de la coalition, qui espérait des engagements pour un système sanitaire « plus préventif, plus résilient, plus performant et plus motivant ».
La Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS a également exprimé sa solidarité avec tous les secteurs mobilisés pour le paiement des salaires dus aux contractuels et contre les violations du Code du travail et du Statut général de la Fonction publique. Elle appelle à une jonction des luttes pour le maintien de la retraite à 65 ans et la revalorisation des pensions.
