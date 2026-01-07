Accident, attroupement et vol éclair : 1,4 million subtilisés sur la RN1, deux suspects arrêtés à Kaolack…ils profitent d’un choc routier pour dépouiller les victimes

Un simple accident de circulation s’est transformé en opportunité criminelle savamment exploitée. Selon le quotidien Libération, deux individus ont été interpellés à Kaolack après le vol spectaculaire de 1.440.000 FCFA, commis en pleine confusion sur la route nationale n°1 (RN1), aux abords de la station Baba Guèye.











Le piège de la confusion









Les faits remontent au 30 décembre dernier. Deux véhicules particuliers entrent en collision sur la RN1. En attendant l’arrivée de la police pour le constat d’usage, les protagonistes descendent sur la chaussée afin de sécuriser les lieux. Très vite, un important attroupement de curieux se forme autour de l’accident.







C’est dans ce contexte de désordre momentané qu’un individu parvient à s’introduire discrètement dans l’un des véhicules, appartenant à M. Wendlamita, ressortissante burkinabè. En quelques instants, il met la main sur une somme importante : 1.440.000 FCFA, avant de disparaître sans éveiller de soupçons, rapporte Libération.











Des images qui parlent









L’enquête bascule grâce à l’exploitation minutieuse des caméras de vidéosurveillance installées dans le secteur. Les images révèlent non seulement l’identité du voleur, mais aussi l’existence d’un complice, chargé de faciliter la fuite.







D’après Libération, le principal mis en cause est Bassirou Sène, âgé de 28 ans. Aussitôt l’argent dérobé, il le remet à son acolyte, Assane Cissé (40 ans), positionné à proximité sur une moto de type “Jakarta”, prête à assurer une exfiltration rapide et discrète. Un mode opératoire qui trahit une préméditation manifeste.











Masques, fuite… et arrestation









Malgré les précautions prises par les deux hommes — notamment le port de masques pour dissimuler leur identité — les recoupements d’informations et les investigations techniques menées par le commissariat de Kaolack permettent de les localiser.







Les opérations de police conduites entre le 03 et le 04 janvier 2026 aboutissent à leur interpellation sans incident. Confrontés aux preuves matérielles, les deux suspects passent rapidement aux aveux.











L’argent dilapidé









Selon Libération, Bassirou Sène reconnaît avoir dilapidé l’essentiel des fonds dans des jeux de hasard. De son côté, Assane Cissé admet avoir utilisé sa part pour acheter une motocyclette Jakarta à 370.000 FCFA, le reste ayant servi à couvrir des dépenses personnelles.











Garde à vue et poursuites









À l’état actuel de la procédure, les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol en réunion avec usage d’un moyen de locomotion, une infraction sévèrement réprimée par la loi.

