Les États-Unis prennent le contrôle d’un pétrolier russe, Moscou dénonce l’attaque

Les États-Unis ont arraisonné le pétrolier Bella 1 dans l’océan Atlantique, après une poursuite de deux semaines par les garde-côtes américains. L’information a été relayée par le Commandement européen des États-Unis sur la plateforme X. Le pétrolier semble avoir contourné le blocus américain autour du Venezuela.



Les États‑Unis se sont emparés d’un pétrolier lié au Venezuela et à la Russie dans les eaux européennes après une poursuite de plus de deux semaines dans l’océan Atlantique.



L’intervention a été menée par la garde côtière américaine et l’armée américaine.



Le pétrolier, anciennement connu sous le nom de Bella 1 et désormais rebaptisé Marinera, était poursuivi après avoir réussi à contourner un blocus maritime américain.



Des sources indiquent que l’opération a impliqué un atterrissage de forces d’intervention depuis des hélicoptères.

