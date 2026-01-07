Les États-Unis prennent le contrôle d’un pétrolier russe, Moscou dénonce l’attaque

Les États‑Unis se sont emparés d’un pétrolier lié au Venezuela et à la Russie dans les eaux européennes après une poursuite de plus de deux semaines dans l’océan Atlantique.
L’intervention a été menée par la garde côtière américaine et l’armée américaine.
Le pétrolier, anciennement connu sous le nom de Bella 1 et désormais rebaptisé Marinera, était poursuivi après avoir réussi à contourner un blocus maritime américain.
Des sources indiquent que l’opération a impliqué un atterrissage de forces d’intervention depuis des hélicoptères.
Cette action intervient dans le cadre de l’application de sanctions contre des navires liés à des circuits pétroliers dits de la “flotte fantôme”.
Moscou dénonce l'attaque américaine
Moscou a dénoncé l'usage de la force par Washington contre un navire battant pavillon russe dans l'Atlantique Nord, après l'annonce par Washington de la "saisie" d'un pétrolier poursuivi dans le cadre du blocus des États-Unis visant des pétroliers liés au Venezuela.
"Conformément aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, en haute mer s'applique le régime de liberté de navigation, et aucun État n'a le droit d'employer la force à l'encontre de navires dûment immatriculés dans la juridiction d'autres États", a déclaré le ministère russe des Transports.
Il a précisé que le "Marinera" avait obtenu le 24 décembre une "autorisation provisoire" de naviguer sous pavillon russe et que lorsque les force navales américaines sont montées à bord, "la communication avec le navire a été perdue".
Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth réagit
Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, a réagi à la saisie du pétrolier Marinera dans un message publié sur X.
"Les États-Unis continueront à appliquer le blocus contre tous les navires de la “flotte fantôme” qui transportent illégalement du pétrole vénézuélien afin de financer des activités criminelles et de dépouiller le peuple vénézuélien. Seules des transactions énergétiques légitimes et légales — telles que définies par les États-Unis – seront autorisées", a-t-il écrit.
