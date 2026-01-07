Destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall / La nouvelle direction des MSAD répond à la ville de Thiès : "elle n'a été associée, ni de près ni de loin..."

Dans un communiqué rendu public, la Direction générale des Manufactures Sénégalaises des Arts Décoratifs (MSAD) a tenu "à apporter des précisions suite au communiqué de la Mairie de Thiès relatif à la destruction de la fresque de feu Papa Ibra Tall." Ainsi, la nouvelle Direction générale des MSAD qui déclare être "entrée en fonction le 13 mars 2025, tient à informer l'opinion publique qu'elle n'a été associée, ni de près ni de loin, à quelque projet que ce soit de réhabilitation, de restauration ou d'intervention sur l'œuvre de Papa Ibra Tall."

Avant de préciser : "toutefois, il a été porté à la connaissance de la Direction générale que l'ancienne direction des MSAD aurait engagé des démarches allant dans le sens d'une collaboration avec la Mairie de Thiès Ville, avec l'appui d'un artiste plasticien, dans le but de reproduire la fresque à l'identique, après sa destruction."