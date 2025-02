Vélingara (Kolda) : Incinération de 11 tonnes de produits impropres à la consommation

Ce mercredi 19 février, 11 tonnes de produits impropres à la consommation, d’une valeur estimée à 12 573 200 F CFA, ont été incinérées à Vélingara par le service départemental de l’hygiène. Sous la direction de l’Adjudant Pathé Baldé, responsable de l’hygiène, le service départemental a ainsi porté un coup significatif à la protection de la santé publique. Les produits incinérés, saisis à travers tout le département, comprenaient notamment des boissons gazeuses, des bonbons et des médicaments.Un travail efficace, mais des moyens insuffisantsMalgré l’efficacité du travail accompli par la brigade pour préserver la santé des populations, les moyens d’intervention restent largement insuffisants. Le service, composé de seulement 8 agents pour l’ensemble du département, a besoin d’être renforcé de toute urgence.Selon le service départemental, ces 8 agents sont répartis comme suit : 2 agents à Diaobé, 2 agents à Kalifourou pour le contrôle sanitaire, et 4 agents dans la commune de Vélingara. Compte tenu de l’immensité du département et de la porosité des frontières (avec la Gambie, la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau), il est essentiel de renforcer ce service en moyens financiers, logistiques et en ressources humaines pour mener à bien sa mission.Il est particulièrement difficile d’assurer un contrôle sanitaire efficace avec seulement 8 agents, surtout face à l’ampleur des responsabilités qui leur incombent. Le marché de Diaobé, par exemple, représente un défi de taille en matière de sécurité sanitaire, nécessitant une vigilance accrue et des interventions rapides.En outre, la brigade de l’hygiène ne dispose pas d’un budget de fonctionnement dédié, ce qui limite sa capacité à réagir rapidement, contrairement à d’autres services. Cette situation handicape sérieusement ses efforts pour protéger la santé publique dans une zone aussi stratégique et vulnérable.L’incinération de ces 11 tonnes de produits impropres à la consommation témoigne de l’engagement du service départemental de l’hygiène à protéger les populations. Cependant, pour garantir une action durable et efficace, il est impératif de renforcer les moyens humains, logistiques et financiers de cette brigade. La santé publique ne saurait être compromise par un manque de ressources, surtout dans une région aux frontières poreuses et aux défis sanitaires complexes.Madou Diallo