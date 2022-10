(VIDÉO) MBACKÉ - Bara Gaye (Média Afrique) libère l’école Mame Cheikh Anta de ses abris provisoires…

Le nombre impressionnant d’élèves de Mbacké qui fréquentent l’école Mame Cheikh Anta Mbacké, a obligé l’administration scolaire à mettre en place des abris provisoires.



Des salles de classes en paille qui n’assurent aucunement la sécurité des enfants et qui plombent, en partie, la qualité des enseignements - apprentissages. Interpellé sur la situation, un parent d’élève du nom de Khass Mbaye a eu l’idée de saisir Bara Gaye, Promoteur de Média - Afrique qui a déjà eu à libérer plusieurs écoles de leurs abris provisoires en construisant des salles en dur. Après avoir envoyé son bas droit Matar Sarr s’enquérir de la situation et faire le devis, le natif de Mbacké a aussitôt donné son accord et déployé l’ensemble du matériel nécessaire à l’érection de ses bâtiments.



Un geste hautement salué par l’administration de l’école qui, par l’entreprise du directeur d’école, a remercié le généreux donateur et invité élèves et enseignants à mettre les bouchées doubles pour réitérer les bons résultats jadis glanés par l’établissement.