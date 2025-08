[ VIDEO ] Lutte : Franc ndiago foudroie Eumeu Sène en moins de 3 minute

Ce dimanche, sous l’organisation de Jambar Production, l’arène nationale a été le théâtre d’un choc explosif entre Franc, le jeune lutteur des Parcelles Assainies, et le vétéran Eumeu Sène. Un combat express, intense, qui n’a duré que quelques minutes, mais qui a suffi pour sceller un moment fort de la saison de lutte sénégalaise.



Dès le coup de sifflet, Franc affiche ses intentions : il avance, marche sur Eumeu Sène, l’agresse avec des coups précis et puissants. Face à cette pression, l’ancien roi des arènes tente de résister, esquive et cherche à placer une riposte stratégique.



Un court échange s’ensuit. Eumeu Sène tente une prise de “mbot”, technique bien connue dans l’arène, mais mal exécutée. Malheureusement pour lui, il se retrouve le premier au sol. Franc, lucide et rapide, ne laisse aucune chance à son adversaire : il termine l’action avec autorité, amène Eumeu définitivement au sol et remporte la victoire sous les acclamations du public.





Ce succès éclatant consacre Franc comme l’un des jeunes espoirs confirmés de la lutte sénégalaise. Vaincre une icône comme Eumeu Sène, en si peu de temps, est un coup fort qui le propulse davantage dans le cercle des lutteurs à surveiller de très près.



Quant à Eumeu Sène, ce revers relance les débats sur son avenir dans l’arène. Après une carrière riche et une notoriété incontestable, cette défaite marque peut-être le début d’une nouvelle phase dans son parcours.