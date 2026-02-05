Terrorisme, climat, cyber-menaces: Dakar accueille le 10ème Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique en avril 2026

Le Centre international de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio sera, les 20 et 21 avril 2026, le théâtre d’un rendez-vous consacré aux défis sécuritaires et aux enjeux de souveraineté du continent africain.







Dans un monde en pleine recomposition géopolitique, qualifié par certains d’« apolaire » tant les équilibres traditionnels semblent dépassés, l’Afrique se trouve à la croisée des chemins. C’est dans ce contexte que se tiendra la 10e édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique sous le thème : « L’Afrique face aux défis de stabilité, d’intégration et de souveraineté : quelles solutions durables? » Une plateforme d’échanges qui réunit décideurs politiques, experts, forces de sécurité et société civile.







Avec une population de 1,3 milliard d’habitants, dont plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans, le continent fait face à une croissance démographique sans précédent. Selon les projections, la jeunesse africaine connaîtra une augmentation de près de 42% d’ici 2030. Si cette dynamique démographique représente une opportunité considérable, elle soulève également des questions cruciales en matière de stabilité, de gouvernance et de développement. Le continent doit simultanément composer avec la prolifération des conflits internes, la montée du terrorisme, la criminalité transnationale organisée et la fragilité institutionnelle. Sur le plan régional, des organisations comme la CEDEAO traversent des turbulences, confrontées au retrait de certains de leurs membres.







Comme l’a souligné le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye lors de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2024, il est temps de construire « un nouveau contrat social global, fondé sur la solidarité et la coopération ». Cette vision s’inscrit dans la volonté africaine de ne plus rester en périphérie des décisions mondiales.



La notion de souveraineté, thème central de cette édition, ne se limite plus au contrôle territorial ou à l’autonomie politique. Elle englobe désormais la capacité des États à faire des choix de développement libres et adaptés à leurs réalités, dans un contexte marqué par les dépendances technologique, financière et sécuritaire.







Face aux menaces hybrides contemporaines des dérèglements climatiques à la désinformation numérique en passant par la cyber-insécurité, le Forum propose d’élargir la conception de la sécurité à ses dimensions humaine, sociale, environnementale et technologique. L’approche purement militaire ne suffit plus; il s’agit désormais de privilégier la prévention, la résilience et le développement intégré. Le Sénégal, qui s’est doté de son propre agenda de transformation « Sénégal 2050 », entend faire de la souveraineté un levier majeur de son développement et contribuer activement à l’édification d’un ordre mondial plus juste et durable, conformément aux objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.







Cette rencontre devrait déboucher sur plusieurs livrables, notamment la publication des actes du Forum, la création d’une plateforme internationale d’échanges et de coopération, un rapport de recommandations et des notes d’orientation stratégiques. Chefs d’État, ministres, représentants d’organisations internationales, forces de défense et de sécurité, universitaires, société civile, autorités religieuses et médias sont attendus pour ce rendez-vous.

