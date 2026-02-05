Guédiawaye prise en otage par la violence des combats : une boulangerie saccagée, des petits entrepreneurs à bout

À Guédiawaye, la fête de l’arène vire trop souvent au cauchemar pour les riverains et les petits commerçants. Dimanche dernier, lors des combats de lutte organisés dans la capitale, la boulangerie Baguette d’Or, située à Las Palmas près de l’hôpital Dalal Diam, a été une nouvelle fois victime d’actes de vandalisme perpétrés par des jeunes violents.







Selon le témoignage de Tonton Badou, responsable et gérant de la boulangerie, les scènes se répètent à chaque grand événement sportif, mais prennent une ampleur particulière lors des combats de lutte, notamment lorsque les supporters traversent Guédiawaye pour se rendre au stade ou en revenir.







« À chaque combat, c’est la même chose. On ferme nos boutiques ou bien on paie les pots cassés. Les vitres sont ciblées, les pierres pleuvent. Parfois, seul Dieu nous protège », confie t-il.







Dimanche dernier, alors que plusieurs combats majeurs étaient à l’affiche : Fils de Balla contre Thiatou Yoff, Amanekh contre Talfa, Ndiaga Doolé contre Zambala, Ordinateur contre Diaw 2 … les employés de la boulangerie s’étaient préparés à travailler, espérant rentabiliser cette journée.

