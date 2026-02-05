Le PASTEF reprogramme la tournée de Sonko à Guinguinéo en raison du Ramadan

Le parti PASTEF- Les Patriotes du Sénégal a annoncé une modification du calendrier de la tournée départementale de son président Ousmane Sonko dans le département de Guinguinéo. Initialement prévue pour les 14 et 15 février 2026, cette tournée a été avancée aux 6, 7 et 8 février en raison de la proximité du mois de Ramadan, selon un communiqué du Secrétaire général du parti publié ce mercredi.







La première modification était intervenue suite à l’indisponibilité du Premier ministre, qui avait reçu mandat du président de la République pour représenter le pays lors d’une activité hors du territoire national les 14 et 15 février 2026. Les nouvelles dates avaient alors été fixées aux 6, 7 et 8 février. Bien que jugées trop proches du Magal de Darou Mouhty pour le rassemblement de Mbacké prévu le 13 février, elles ont néanmoins été validées et rendues publiques par la coordination départementale de Guinguinéo.







Cette tournée devait être précédée d’un tera-meeting à Mbacké le 13 février 2026, en commémoration de la journée historique du méga meeting du 10 février 2023. Dans son communiqué référencé n°001/SG/PASTEF/2026 du 18 janvier 2026, le Secrétaire général invite les structures du parti qui ne l’ont pas encore fait à soumettre leurs plans d’actions ainsi que leurs propositions de tournées départementales dans les délais indiqués.







Le parti lance également un appel à tous les patriotes pour qu’ils s’engagent pleinement afin que PASTEF demeure « le parti politique le plus vivant, le plus structuré, le plus discipliné, le plus enraciné et le plus exemplaire, fidèle aux idéaux qui ont guidé sa naissance et son combat ».

