Magal DAROU 2026 – Retour sur l’héritage spirituel de feu El Hadj Serigne Sall autour de la célébration du magal de Boroom Darou

L’édition 2026 du Magal de Darou Mouhty s’est déroulée hier dans une atmosphère de grande ferveur religieuse et de communion fraternelle. Fidèles et disciples venus de divers horizons ont pris part à cette célébration marquée par la générosité et l’esprit de partage, perpétuant ainsi une tradition chère à la communauté mouride.



Comme à l’accoutumée, la famille de feu El Hadj Serigne Sall s’est distinguée par l’organisation d’un festin royal offert aux nombreux disciples. Sous la houlette de Sokhna Khady Sall, les héritiers ont veillé à ce que l’événement se déroule dans le respect des enseignements de Boroom Darou, consolidant l’image d’une famille profondément attachée aux valeurs spirituelles transmises par leur illustre aïeul.



Au-delà de la célébration, l’occasion a été saisie pour rendre un vibrant hommage à la mémoire de feu El Hadj Serigne Sall, dont l’héritage spirituel continue d’inspirer des générations de talibés. Un hommage particulier a également été adressé à Sokhna Awa Balla Mbacké, mère des héritiers Sall, saluée pour son rôle fondamental dans la préservation et la transmission des valeurs familiales et religieuses.



Cette édition du Magal de Darou Mouhty confirme une fois de plus la vitalité de la tradition mouride et l’importance de la mémoire des guides spirituels, dont l’œuvre demeure un repère pour la communauté.