Une femme accusée de blasphème contre le prophète Mahomet brûlée vive par la foule au Nigeria

Une femme a été brûlée vive ce week-end par une foule musulmane pour avoir prétendument blasphémé contre le prophète Mahomet, la figure la plus sacrée de l’islam, dans l’État du Niger, au centre du Nigeria, a déclaré lundi la police.

La femme “a été brûlée vive” samedi lors d’une “attaque collective” après avoir tenu des propos jugés blasphématoires à l’encontre du prophète dans la communauté de Kasuwan-Garba, dans le district de Mariga, a déclaré Wasiu Abiodun, porte-parole de la police de l’État du Niger, dans un communiqué.



M. Abiodun a identifié la femme comme étant une vendeuse de nourriture nommée Amaye, originaire de l’État de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria.



“La police a condamné tout acte de justice populaire et a exhorté la population à rester calme” alors que la police continue à rechercher les agresseurs, a déclaré M. Abiodun.

