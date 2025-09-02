Une femme accusée de blasphème contre le prophète Mahomet brûlée vive par la foule au Nigeria

La femme “a été brûlée vive” samedi lors d’une “attaque collective” après avoir tenu des propos jugés blasphématoires à l’encontre du prophète dans la communauté de Kasuwan-Garba, dans le district de Mariga, a déclaré Wasiu Abiodun, porte-parole de la police de l’État du Niger, dans un communiqué.
M. Abiodun a identifié la femme comme étant une vendeuse de nourriture nommée Amaye, originaire de l’État de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria.
“La police a condamné tout acte de justice populaire et a exhorté la population à rester calme” alors que la police continue à rechercher les agresseurs, a déclaré M. Abiodun.
Le blasphème est passible de la peine de mort en vertu de la charia islamique, qui s’applique dans 12 États à majorité musulmane parallèlement au droit commun. Dans de nombreux cas, les accusés sont tués par des foules en colère sans passer par la procédure judiciaire. Les tensions religieuses dues à la méfiance et à la suspicion mutuelles sont généralement vives entre musulmans et chrétiens au Nigeria, dont la population de 220 millions d’habitants est répartie de manière à peu près égale entre les deux confessions. Au Nigeria, chrétiens et musulmans ont tous été victimes d’actes de violence collective pour blasphème présumé.
