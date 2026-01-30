Un simple contrôle vire à l’explosion : taxi-clando, billet de 1 000 FCfa et caillou levé contre un policier

Ce qui devait être une banale opération de régulation de la circulation s’est transformé en une scène de violence ouverte contre un agent de l’ordre. Selon L’Observateur, une intervention policière menée mercredi après-midi sur l’axe Mbed–Fass, à Yeumbeul, a dégénéré, conduisant à l’interpellation d’un conducteur de taxi-clando et de son complice pour une série de faits graves : outrage à agent, violences et voies de fait, tentative de corruption, menaces et dénonciation calomnieuse.







D’après le récit rapporté par L’Observateur, l’agent en service avait repéré un véhicule roulant à vive allure, mettant sérieusement en danger les autres usagers de la route. Malgré plusieurs sommations réglementaires, le chauffeur, identifié comme M. Ngaïdo, 26 ans, domicilié à Tivaouane-Peulh, n’a immobilisé son véhicule qu’avec difficulté, son excès de vitesse compliquant la manœuvre.







Du contrôle routier à la tentative de corruption









La situation, déjà tendue, s’est brutalement envenimée lorsque le policier a exigé les documents du conducteur et l’a informé des infractions relevées. Toujours selon L’Observateur, au lieu de s’exécuter, le jeune chauffeur aurait tenté de glisser un billet de 1 000 FCfa à l’agent, dans une tentative manifeste de corruption.







Face au refus catégorique du policier, le ton monte. L’enquête révèle que le conducteur serait alors passé à l’affrontement direct, proférant des propos outrageants, bousculant l’agent et tentant de reprendre de force les documents déjà saisis. Dans la confusion, un coup aurait même été porté au policier.







Pour justifier son comportement dangereux et son agitation, M. Ngaïdo aurait avancé un argument de circonstance : la nécessité d’évacuer un malade, précise L’Observateur.











L’irruption d’un complice armé d’un caillou









Alors que la situation semblait déjà hors de contrôle, un second individu fait irruption. Il s’agit de D. Fall, 43 ans, électricien domicilié à Apix. Selon L’Observateur, ce dernier serait intervenu avec un gros caillou à la main, proférant à son tour menaces et injures à l’encontre du policier.







Ce n’est que l’arrivée rapide d’un collègue du commissariat de Yeumbeul qui a permis de reprendre la maîtrise de la situation. Les deux hommes ont finalement été maîtrisés, puis conduits au commissariat.











Reconnaissance des faits et garde à vue









Interrogés par les enquêteurs, M. Ngaïdo et D. Fall auraient reconnu sans détour les faits qui leur sont reprochés, allant jusqu’à présenter leurs excuses. Une attitude qui n’a toutefois pas empêché leur placement en garde à vue, le Procureur de la République ayant été saisi de l’affaire, rapporte L’Observateur.

