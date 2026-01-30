« Faram Facee » devant la justice : Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués à la Sûreté urbaine

Le débat télévisé a pris une tournure judiciaire. Selon L’Observateur, le responsable politique du Parti démocratique sénégalais (Pds), Amadou Moustapha Wade, dit Doudou Wade, et le journaliste-animateur Pape Ngagne Ndiaye sont convoqués ce vendredi à la Sûreté urbaine de Dakar, logée au premier étage du commissariat central. En cause : des propos tenus lors de l’émission « Faram Facee », diffusée le 28 janvier dernier sur la chaîne TFM.







D’après des sources concordantes citées par L’Observateur, ces convocations font suite à une auto-saisine du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, qui a décidé de transmettre le dossier aux enquêteurs de la Sûreté urbaine. Une décision qui marque une escalade notable dans cette affaire, née sur un plateau de télévision mais désormais traitée sur le terrain judiciaire.











Deux extraits au cœur de la procédure









Toujours selon L’Observateur, la procédure vise principalement deux passages précis de l’intervention de Doudou Wade. Le premier concerne une métaphore jugée offensante, dans laquelle l’ancien député assimile le chef de l’État à un « conducteur de moto Jakarta ». Le second extrait, bien plus sensible, est interprété par les autorités judiciaires comme une possible incitation à un coup d’État.







Lors de l’émission, Doudou Wade a comparé les parcours politiques des anciens présidents de la République — Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall — qu’il décrit comme des dirigeants expérimentés, capables de « piloter un avion ». À l’inverse, il estime que l’actuel chef de l’État aurait été propulsé aux commandes sans l’expérience requise, d’où sa métaphore controversée du « conducteur de moto Jakarta ».











Un discours jugé dangereux par la justice









Le responsable politique va plus loin en affirmant que le peuple devrait, selon lui, « prendre ses responsabilités » pour empêcher ce supposé mauvais pilotage. Des propos qui, d’après la source judiciaire citée par L’Observateur, posent problème lorsqu’il évoque la nécessité de « dégager » certaines autorités et fait référence à des moments historiques où, selon lui, des coups d’État auraient permis de “sauver la République”.







Dans un autre passage tout aussi polémique, Doudou Wade s’attaque frontalement à Ousmane Sonko, qu’il qualifie explicitement de « danger public », affirmant que de nombreux jeunes regrettent aujourd’hui leur soutien à l’opposant.











Pape Ngagne Ndiaye également entendu









Animateur de l’émission incriminée, Pape Ngagne Ndiaye n’échappe pas à la procédure. Selon L’Observateur, sa convocation s’inscrit dans le cadre de l’enquête visant à établir les responsabilités liées à la diffusion et à l’encadrement de ces propos jugés sensibles dans un contexte politique déjà sous tension.

