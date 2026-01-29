Dérives verbales : Le Mouvement national Diomaye président s’indigne des propos tenus envers Serigne Moustapha Sy Al Amine et sermonne les acteurs politiques

Le mouvement national Diomaye président apporte son soutien au collectif "Ndiabotu Serigne Moustapha Sy Al Amine". Cette réaction vient après certains propos tenus par des militants de Pastef sur la personne de Serigne Moustapha Sy Al Amine. Ce qui d’ailleurs a provoqué l’ire de la famille du guide religieux.



Dans un communiqué de presse parvenu à Dakaractu, « le Mouvement National Diomaye président 2029 condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus à l’encontre de Serigne Moustapha Sy Al Amine ».

« Notre mouvement s’inscrit pleinement dans la vision présidentielle d’un Sénégal uni où les cœurs, la religion, les ethnies et les castes se rassemblent autour de l’essentiel », indique-t-il.

Selon ces derniers, « ces propos irrespectueux, attentatoires à la dignité d’un guide religieux respecté et à l’histoire spirituelle de la cité de Seydi Hadji Malick Sy (RTA), sont inacceptables et ne sauraient être tolérés sous aucun prétexte.

Oui, nous évoluons bel et bien dans une société démocratique au Sénégal, mais cela ne veut pas dire que tout est permis, que tout peut se dire sans langue de bois », prévient-il.



De ce fait, « le Mouvement National Diomaye-Président 2029 regrette l’incident survenu ces derniers jours.

Très attachée à la pacification de l’espace politico-religieux, la coalition présidentielle invite notamment les acteurs politiques à observer le respect strict attaché à nos guides religieux de tous bords qui constituent les piliers fondamentaux de la cohésion sociale ».

Ainsi, « le Mouvement National Diomaye 2029 condamne fermement ces dérives verbales et réaffirme son attachement au respect des guides religieux la paix sociale et à la dignité de toutes les cités saintes ».

Enfin, « le Mouvement National Diomaye 2029 dénonce avec la plus grande rigueur toute entreprise de manipulation de l’opinion publique, toute campagne de dénigrement organisée ou toute instrumentalisation malveillante visant à jeter le discrédit sur la personne de Serigne Moustapha Sy Al Amine et à troubler l’ordre moral et social ».