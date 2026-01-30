CAN Maroc 2025 : Pape Guèye, unique buteur de la finale, révèle son secret

Dans un entretien accordé à Brut après la finale de la CAN 2025 face au Maroc, Pape Guèye dévoile le travail invisible qui a contribué au deuxième sacre du Sénégal et à son but décisif, inscrit dans un contexte de forte pression.



Derrière son exploit en finale, le milieu de Villarreal met en avant une démarche personnelle fondée sur la rigueur, la discipline et la recherche constante de progression. Pour lui, atteindre le haut niveau passe avant tout par un investissement individuel sur la durée. « Chaque année, j’essaie de m’améliorer en investissant beaucoup sur moi-même. »



Au-delà du talent brut, Pape Guèye insiste également sur l’importance des outils modernes dans sa préparation. Afin d’optimiser ses performances et d’anticiper les situations de match, il explique avoir intégré un travail approfondi d’analyse tactique et vidéo.

« J’ai pris un analyste vidéo… à chaque match, il me fait un débrief de comment peut se passer le match, des joueurs à mon poste, des facilités que je pouvais avoir, des difficultés, comment je pouvais marquer », a t-il souligné.



Cette approche méthodique n’a pas seulement renforcé son jeu global, elle a directement influencé son efficacité lors de la finale contre le Maroc. Le but décisif apparaît ainsi comme l’aboutissement d’une préparation ciblée et stratégique.« Mon analyste vidéo, avant le match, m’avait montré des vidéos du gardien… il m’avait dit qu’il avait des difficultés sur son côté gauche. Sur mon premier contrôle, je sais que je dois la mettre sur son côté gauche. Pape Guèye de conclure : « Tout ça, c’est des petits détails qui font qu’aujourd’hui, j’arrive à maintenir ce niveau... »