Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel

Marième Lèye, âgée de 33 ans et connue sous le nom de Nabou Lèye, reste en prison. La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a confirmé la décision du magistrat instructeur du tribunal de Pikine-Guédiawaye, qui avait rejeté la demande de mise en liberté provisoire de la prévenue, maintenant son placement sous mandat de dépôt pour des accusations d’association de malfaiteurs et de complicité d’actes de barbarie dans le dossier Aziz Dabala-Waly.







Dans cette affaire, Mamadou Lamine Diaw, un jeune homme de 26 ans, fait partie des personnes poursuivies. Selon ses déclarations devant le juge, Nabou Lèye et l'artiste Tarba Mbaye lui auraient offert une somme de deux millions de francs CFA, dont il n’aurait perçu que 500.000 francs, pour qu’il se débarrasse d’Aziz Dabala, artiste visé dans un différend impliquant une sextape.







Les avocats de Nabou Lèye avaient contesté cette version devant la Chambre d’accusation qui vient de statuer. Mamadou Lamine Diaw affirme que les faits se seraient déroulés ainsi : « Nabou Lèye et Tarba Mbaye l’auraient approché dans un véhicule, lui proposant ce marché criminel. Après l’avoir neutralisé…selon les termes employés, Aziz Dabala et Waly auraient été acquis à leur cause par Tarba Mbaye et Nabou Lèye », rapporte Libération.







Dans ce dossier, le chanteur Tarba Mbaye avait été interpellé puis relâché suite à sa convocation. Pour l’instant, le juge d’instruction maintient le contrôle judiciaire de Nabou Lèye, refusant sa remise en liberté.

