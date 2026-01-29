Célébration du 04 avril à Thiès- Le mouvement " Thiès d'abord" salue la décision présidentielle: " ce choix hautement symbolique honore Thiès..."

Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, le Mouvement "THIÈS D’ABORD"a tenu à saluer avec une grande satisfaction et un profond sens républicain la décision de Son Excellence Monsieur le Président de la République de porter son choix sur la ville de Thiès pour abriter la célébration officielle de la Fête de l’Indépendance, le 4 avril 2026.

Selon Me Habib Vitin et son mouvement, " ce choix hautement symbolique honore Thiès, ville historique, carrefour stratégique, capitale du rail et creuset de patriotisme, qui a toujours joué un rôle majeur dans la construction de la Nation sénégalaise. En retenant Thiès, le Président de la République pose un acte fort de reconnaissance, mais aussi de projection, en inscrivant notre ville au cœur du récit national et de la dynamique de refondation territoriale". Ainsi, " Pour le Mouvement "THIÈS D’ABORD", cette décision présidentielle va bien au-delà d’un simple déplacement protocolaire. Elle traduit une vision de l’État, soucieuse de l’équilibre territorial, de la décentralisation effective et de la valorisation des pôles urbains stratégiques à l’intérieur du pays. Elle envoie également un message clair : Thiès compte, Thiès mérite, Thiès doit jouer pleinement son rôle dans le Sénégal nouveau".

Et poursuivre. " Nous y voyons une opportunité historique de remettre en lumière les défis structurels de la ville – emploi des jeunes, mobilité urbaine, infrastructures et équipements, relance du chemin de fer, Thiès ville neuve, relance économique locale, valorisation du patrimoine – mais aussi de mobiliser toutes les forces vives pour faire de cet événement un moment de fierté collective, d’unité nationale et de renouveau citoyen".

Dans la foulée, le Mouvement "THIÈS D’ABORD", a également tenu à réaffirmer " son engagement constant, inconditionnel et sans faille en faveur de Thiès, de ses populations et de son avenir. Fidèles à notre ligne de militantisme citoyen, responsable et constructif, nous appelons l’ensemble des Thiessois, au-delà des clivages, à se mobiliser pour faire de ce 4 avril à Thiès une réussite exemplaire au service de la République".