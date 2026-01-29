Armée : le Général Mbaye Cissé intronisé à l’International Hall of Fame de l’US Army

Le Général d’Armée Mbaye Cissé figure désormais parmi les rares officiers supérieurs internationaux à être intronisés à l’International Hall of Fame du US Army Command and General Staff College de Fort Leavenworth, aux États-Unis.



La cérémonie officielle d’intronisation s’est tenue ce mardi 27 janvier 2026 au quartier Dial Diop de Dakar, en présence du Brigadier général Daniel Cederman, Commandant général adjoint de la Southern European Task Force (SETAF), ainsi que de plusieurs autorités militaires sénégalaises.



À cette occasion, le Chef d’état-major général des Armées, le Général d’Armée Mbaye Cissé, a été formellement admis au panthéon de l’école d’état-major de l’armée de terre américaine, une reconnaissance réservée aux officiers internationaux ayant marqué leur parcours par des responsabilités de très haut niveau.



Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), cette distinction honore les diplômés internationaux du US Army Command and General Staff College ayant atteint le sommet de leur carrière militaire ou occupé des fonctions stratégiques majeures au sein de leurs forces armées nationales.



Cette intronisation consacre ainsi une carrière exemplaire, caractérisée par l’excellence, le professionnalisme et l’engagement constant au service de la défense et de la sécurité.

