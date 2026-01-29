Fass Barigo (Kaolack): Une collision entre deux véhicules fait 1 mort et 5 blessés

Un (1) mort et 5 blessés, c’est le bilan de l'accident de la circulation qui s’est produit ce matin à hauteur de Fass Barigo dans le département de Guinguinéo (région de Kaolack).

Selon nos sources, deux véhicules en partance pour Porokhane y sont entrés en collision. Alertés, les éléments des sapeurs pompiers se sont rendus sur les lieux pour secourir les blessés et évacuer le corps à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack.