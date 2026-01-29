Solidarité régionale à l’épreuve : la CEDEAO mise sur le Sénégal comme modèle d’accueil





Mis en œuvre sur une durée de 9 mois dans plusieurs régions du Sénégal, le projet privilégie l’autonomisation économique des femmes et des jeunes, l’accès aux soins de santé, l’appui aux réfugiés urbains et l’accompagnement de la réintégration durable des populations retournées en Casamance. Le représentant du président du CNRRPD a insisté sur la nécessité d’une approche globale et durable, inscrite dans la stratégie nationale de solutions durables initiée avec le HCR depuis 2019 et renforcée par les engagements du Sénégal lors du Forum mondial sur les réfugiés de 2023.







Au delà de l’enveloppe financière, cet accord tripartite se veut un signal politique fort en faveur de la coopération régionale et de la responsabilité partagée. Selon le représentant du vice amiral Oumar Wade, les réfugiés et retournés doivent être considérés comme des acteurs à part entière du développement économique et social, et non comme de simples bénéficiaires d’assistance.

