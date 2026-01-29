Solidarité régionale à l’épreuve : la CEDEAO mise sur le Sénégal comme modèle d’accueil

Dans un contexte de raréfaction des financements humanitaires, la CEDEAO, en partenariat avec l’État du Sénégal et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a procédé à Dakar au lancement d’un programme d’assistance financière de plus de 313 millions de francs CFA en faveur des réfugiés, apatrides et populations retournées de la Casamance. Prenant la parole au nom du vice-amiral Oumar Wade, président du Comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées (CNRRPD), Le Colonel Ahmadou Moussa Ndir a souligné la portée stratégique de cet accord, présenté comme une réponse régionale structurée aux défis des déplacements forcés.
Mis en œuvre sur une durée de 9 mois dans plusieurs régions du Sénégal, le projet privilégie l’autonomisation économique des femmes et des jeunes, l’accès aux soins de santé, l’appui aux réfugiés urbains et l’accompagnement de la réintégration durable des populations retournées en Casamance. Le représentant du président du CNRRPD a insisté sur la nécessité d’une approche globale et durable, inscrite dans la stratégie nationale de solutions durables initiée avec le HCR depuis 2019 et renforcée par les engagements du Sénégal lors du Forum mondial sur les réfugiés de 2023.
Au delà de l’enveloppe financière, cet accord tripartite se veut un signal politique fort en faveur de la coopération régionale et de la responsabilité partagée. Selon le représentant du vice amiral Oumar Wade, les réfugiés et retournés doivent être considérés comme des acteurs à part entière du développement économique et social, et non comme de simples bénéficiaires d’assistance.
