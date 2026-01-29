Le président Bassirou Diomaye Faye annonce une tournée à Tambacounda et Kédougou du 5 au 9 février

Le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé ce mercredi lors du conseil des ministres qu’il effectuera une tournée officielle dans les régions de Tambacounda et de Kédougou du 5 au 9 février 2026.







Cette visite présidentielle dans l’est du Sénégal s’inscrit dans le cadre des déplacements du chef de l’État à travers le territoire national. Les régions de Tambacounda et Kédougou, situées dans la zone sud-est du pays, constituent des territoires stratégiques tant sur le plan économique qu’en matière de développement.







La tournée, qui s’étalera sur cinq jours, devrait permettre au président Faye de prendre contact direct avec les populations locales, d’évaluer l’état d’avancement des projets de développement dans ces régions et d’échanger avec les autorités administratives et traditionnelles.

