Mines : Endeavour Mining annonce 437 milliards FCFA de contribution économique à ses États hôtes en 2025 (Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso)

Le groupe Endeavour Mining a annoncé avoir contribué à hauteur de 437 milliards de FCFA aux recettes publiques de ses pays hôtes en 2025, soit plus de 800 millions de dollars américains, à travers les impôts et redevances versés en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal. 
 

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, la société minière fait le bilan économique de l'année 2025 pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et donne une perspective pour 2026.  « En 2025, nous avons atteint nos objectifs pour la douzième fois en treize ans, portés par une performance et une discipline opérationnelles robustes. Nous abordons 2026 avec une dynamique solide, un bilan assaini et une priorité claire : faire progresser notre portefeuille de croissance organique - au premier rang duquel le projet Assafou en Côte d’Ivoire - tout en accélérant nos efforts d’exploration afin d’allonger la durée de vie de nos actifs et de créer de nouvelles opportunités de développement. Je remercie l’ensemble de nos équipes et de nos parties prenantes dans nos pays hôtes pour leur soutien tout au long de l’année", a déclaré  Ian Cockerill, Président-directeur général d’Endeavour Mining. 
 

Cette contribution marque une hausse de plus de 40 % par rapport à 2024, illustrant, selon la société, son engagement en faveur du développement économique des pays dans lesquels elle opère. L’annonce a été faite à l’occasion de la publication des résultats financiers et opérationnels préliminaires (non audités) du groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2025.
 

Sur le plan opérationnel, Endeavour Mining affiche une production annuelle de 1,209 million d’onces d’or, soit environ 37,6 tonnes, pour un coût de maintien moyen estimé à 1 435 dollars l’once. Le quatrième trimestre 2025 a enregistré une production de 298 000 onces, en hausse de 13 % par rapport au trimestre précédent.
 

Pour 2026, le groupe anticipe une production comprise entre 1,090 et 1,265 million d’onces, avec un coût de maintien projeté entre 1 600 et 1 800 dollars l’once, dans un contexte marqué par la poursuite des investissements de maintien et l’évolution des redevances minières.

 

Sénégal,  274 000 onces produites en 2025
 

Au Sénégal, la mine de Sabodala-Massawa a produit 274 000 onces en 2025, se situant dans la fourchette haute des prévisions. Cette performance est notamment portée par la contribution sur une année pleine de l’usine BIOX, entrée en production commerciale en 2024, ainsi que par de solides teneurs dans le circuit CIL. Pour 2026, la production attendue sur ce site est estimée entre 260 000 et 305 000 onces, portée par les perspectives des gisements souterrains de Golouma et Kérékounda. 

 

En Côte d’Ivoire, les mines d’Ity et de Lafigué ont respectivement produit 319 000 onces et 187 000 onces, tandis qu’au Burkina Faso, les sites de Houndé et de Mana ont enregistré des productions de 257 000 onces et 173 000 onces sur l’année 2025.
 

S’agissant des perspectives de croissance, Endeavour Mining mise fortement sur le projet Assafou en Côte d’Ivoire, dont le permis environnemental est déjà approuvé. La finalisation de l’étude de faisabilité définitive et l’obtention du permis d’exploitation sont attendues au premier trimestre 2026, avec une première coulée d’or prévue au second semestre 2028.
 

Enfin, le groupe a réaffirmé son ambition à travers une stratégie d’exploration 2026–2030, visant la découverte de 12 à 15 millions d’onces de ressources en Afrique de l’Ouest, tout en maintenant un coût de découverte compétitif 




Vendredi 30 Janvier 2026
Dakaractu



