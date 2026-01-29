11 millions envolés, une voiture et une seconde épouse : un neveu face à son oncle devant la justice pour Abus de confiance à Mbour

Derrière les étals de friperie et les liens du sang, un drame familial s’est noué autour d’une affaire d’argent aux lourdes conséquences judiciaires. Selon L’Observateur, un commerçant de friperie et son propre neveu s’affrontent devant le Tribunal de grande instance de Mbour dans un dossier d’abus de confiance portant sur près de 12 millions de FCfa.



Depuis les bancs de la Maison d’arrêt de Mbour, B. S. Diaw, 32 ans, attend désormais le verdict de la justice. Son oncle et ancien associé, M. M. Diaw, l’accuse d’avoir détourné la somme précise de 11 975 000 FCfa pour financer l’achat d’un véhicule et contracter un second mariage.



L’histoire, rapportée par L’Observateur, débute pourtant sous le signe de la confiance familiale. En 2021, le jeune homme s’associe à son oncle dans un magasin de friperie situé au marché central de Mbour. Le commerce fonctionne sur une base familiale, sans soupçons ni méfiance. Mais tout bascule en février 2025.



Victime d’une maladie grave, M. M. Diaw est contraint de quitter Mbour pour suivre des soins à Touba. Avant son départ, il confie les clés du magasin ainsi que la gestion de la caisse à son neveu. Pendant près de six mois, ce dernier assure seul les ventes et la gestion quotidienne du commerce.



À son retour en juillet 2025, guéri, l’oncle dit avoir découvert une situation pour le moins troublante. Selon son témoignage à la barre, son neveu refuse de présenter les comptes et annonce brusquement son intention de quitter l’affaire, invoquant un nouvel emploi. Les demandes répétées de bilan financier restent sans réponse.



Le choc survient peu après. Une connaissance informe le commerçant que son neveu vient d’acheter un véhicule destiné au transport interurbain sur la Petite-Côte et qu’il a, dans le même temps, pris une deuxième épouse. Pour M. M. Diaw, le lien est évident : l’argent manquant dans la caisse du magasin aurait servi à financer cette nouvelle vie. Il décide alors de porter plainte pour abus de confiance.



À l’audience tenue ce mardi, l’atmosphère était lourde entre les deux hommes. « Durant toute ma maladie, il n’a jamais voulu me faire la situation des finances. Il ne m’a jamais remis un seul sou », a déclaré M. M. Diaw, visiblement amer, réclamant 15 millions de FCfa à titre de dommages et intérêts. Il soutient que la friperie constituait l’unique source de revenus de son neveu.



Face aux juges, B. S. Diaw, père de famille, a éprouvé des difficultés à expliquer l’origine des fonds ayant permis l’achat du véhicule. S’il a reconnu s’être remarié, il a tenté de se défendre en affirmant ne pas avoir été le seul à gérer le magasin durant l’absence de son oncle. Une ligne de défense qui n’a pas convaincu le parquet.



Selon L’Observateur, le procureur de la République a requis l’application stricte de la loi, estimant que les faits reprochés sont suffisamment établis. À l’issue des débats, le président du tribunal a fixé le délibéré au 3 février prochain, date à laquelle le sort judiciaire du neveu sera connu.