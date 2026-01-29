Panique en plein direct à Bignona : une radio communautaire saccagée par un homme se disant ancien militaire

Une scène de violence aussi soudaine que choquante s’est déroulée, hier mercredi, dans les locaux de la radio communautaire Awagna FM, plongeant animateurs et auditeurs dans la stupeur. Selon L’Observateur, un individu se présentant comme un ancien militaire a fait irruption dans la station en pleine émission, agressant physiquement deux animateurs à l’antenne et saccageant une partie importante du matériel technique.



L’incident est survenu aux environs de 16h45, en plein direct. D’après le témoignage du directeur de la radio, Samba Ndiaye, rapporté par L’Observateur, l’homme s’est d’abord présenté au vigile avant d’accéder aux locaux. Il s’est ensuite introduit brusquement dans la salle de rédaction où se trouvaient deux animateurs en train d’animer une émission en direct.



« Il s’est attaqué violemment à eux. Une bagarre âpre s’en est suivie avant que nous ne parvenions à le maîtriser », a relaté le directeur de la radio, encore sous le choc. La scène, d’une rare violence, s’est déroulée sous les yeux de l’équipe technique, impuissante durant les premières minutes de l’altercation.



Le bilan matériel est lourd. Toujours selon L’Observateur, la table d’animation, des ordinateurs, des microphones ainsi que des haut-parleurs ont été sérieusement endommagés lors de l’agression, perturbant le fonctionnement de cette radio communautaire très suivie dans la zone.



L’assaillant, qui se fait appeler « Bagbo » et dit résider à Thionk-Essyl, aurait tenté de justifier son geste par une revendication pour le moins floue. « Je suis un ancien militaire. C’est l’État du Sénégal qui me doit de l’argent », aurait-il déclaré, sans toutefois fournir de détails précis sur la nature de cette supposée dette.



Alertées rapidement par le personnel de la radio, les forces de l’ordre sont intervenues pour procéder à l’interpellation de l’individu, qui a été remis à la police. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les motivations exactes de cet acte de violence. Les enquêteurs devront notamment établir si l’homme souffre de troubles psychologiques ou s’il agissait pour des raisons plus ciblées.



Les deux animateurs agressés, bien que fortement choqués par l’incident, n’ont heureusement pas été grièvement blessés.