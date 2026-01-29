Accusations de viols contre Kabirou Mbodje : Huit plaintes maintiennent l’homme d’affaires en détention





Mis en examen en octobre 2022, Kabirou Mbodje est soupçonné d’avoir violé plusieurs femmes. Au total, huit plaignantes l’accusent de viols, violences et agressions sexuelles, rapporte La Nouvelle Tribune. Placé initialement sous contrôle judiciaire, il aurait enfreint les obligations imposées par la justice. Selon les éléments de l’enquête, des proches du millionnaire seraient intervenus auprès des plaignantes pour faire pression et les inciter à retirer leurs plaintes.







Mardi, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a examiné une nouvelle demande de remise en liberté formulée par la défense de l’homme d’affaires. Sans surprise, la juridiction n’y a pas donné suite. Les autorités judiciaires redoutent un risque de fuite vers la Suisse ou le Sénégal, ce qui compliquerait considérablement la procédure. Une éventuelle extradition prendrait en effet un temps considérable, sans garantie d’aboutissement.







Une défense qui crie à l’extorsion







De son côté, Kabirou Mbodje conteste fermement l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Sa défense évoque une stratégie orchestrée visant à exploiter sa notoriété et sa fortune pour lui extorquer de l’argent. Ses avocats continuent de plaider pour sa remise en liberté, alors que l’instruction suit son cours.







L’affaire connaît un nouveau rebondissement. Selon La Nouvelle Tribune, plusieurs plaignantes auraient reçu de nouvelles propositions de la part de l’entourage du millionnaire. Cette fois, il s’agirait d’offres financières visant à trouver un accord à l’amiable et les pousser à abandonner leurs poursuites.







Alors que l’enquête se poursuit, cette affaire sensible est loin d’être close. Le procès, dont la date n’a pas encore été fixée, devra faire la lumière sur ces accusations qui secouent le monde des affaires sénégalais.

