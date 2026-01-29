Célébration du 4 avril à Thiès: " il est important de rappeler ce qui s'est passé en 2004. Pour des questions politiques, l'organisation a été retirée à Thiès"( Ousmane Diop)

Dans une note transmise à la rédaction de Dakaractu Thiès, le président du mouvement " AWA", Ousmane Diop, par ailleurs membre de la Nouvelle Responsabilité de Amadou Bâ, a d'abord exprimé sa satisfaction par rapport à la décision du Président de la République de célébrer la fête du 4 avril 2026 à Thiès. " Désigner Thiès pour accueillir la fête de l'indépendance du 04 avril 2026 est une excellente chose. Je suis Thièssois et je m'en réjouis. Seul le développement de Thiès me préoccupe, c'est pourquoi j'ai décidé de briguer les suffrages des Thiessois en 2027", a-t-il réagi.

Toutefois, Ousmane Diop a tenu à tirer la sonnette d'alarme. " Cependant, il est important de rappeler ce qui s'est passé en 2004. Pour des questions politiques l'organisation a été retirée à Thiès. Évitons ce scénario", a-t-il averti, faisant ainsi allusion aux problèmes entre l'ancien Président Abdoulaye Wade et Monsieur Idrissa Seck.

Avant de conclure en ces termes. " À nous politiques d'adopter le bon comportement et mériter cet honneur. C'est la fête des Thièssois et surtout de l'armée. Réjouissons-nous", a-t-il conclu.