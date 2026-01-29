Porokhane : Serigne Bass Abdou Khadr rappelle la dimension spirituelle et historique du Magal de Sokhna Diarra Bousso

Lors de la cérémonie officielle du Magal de Porokhane édition 2026, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, au nom du Khalife général des Mourides, a d’abord salué l’engagement des fidèles pour l’organisation parfaite du Magal dans le respect des enseignements de l’Islam. « Vous avez toujours répondu présent lors des grands évènements de la tarikha particulièrement au Magal de Porokhane. »

Le porte-parole de Serigne Mountakha Mbacké n'a pas manqué de revenir sur l'historique de la cité religieuse de Mame Diarra. ''Il y'a de saints hommes et de saintes femmes, de grandes figures du Mouridisme qui sont enterrés ici. C'était un lieu très respecté par Serigne Touba, un lieu de prières parce que Serigne Touba disait que toute prière formulée ici avec dévotion, sera exaucée. Serigne Mountakha a dit que Porokhane est un fragment de Touba. Cela montre l'importance de ce lieu et sa portée'', a-t-il déclaré devant le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé.

Cheikh Bass Abdou Khadr a terminé ses propos par des salutations et des prières du Khalife pour la délégation et pour le Sénégal.

Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, président du comité d'organisation du Magal, quant à lui, a salué les efforts consentis par les services de l'État pour un bon déroulement du Magal. ''Tout se passe bien, nous remercions le bon Dieu. Nous avions des craintes avant le Magal, mais aujourd'hui Alhamdoulilah! On ne m’a pas signalé de difficultés majeures. Nous profitons de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cet événement, tout en priant pour eux'', a-t-il conclu...