Budget CAN 2025 : Le Sénégal a engagé 5 milliards pour la CAN 2025, son budget le plus bas depuis 2021 ( Khady Diene Gaye)

La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a détaillé ce jeudi lors de la conférence de presse du gouvernement les dispositions budgétaires prises pour la participation du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc. Son intervention a mis en lumière une volonté affichée de maîtriser les dépenses publiques.







L’État sénégalais a prévu un budget estimatif de 5 milliards de francs CFA pour couvrir les besoins de l’équipe nationale lors de cette compétition continentale, a précisé la ministre. Ce montant marque une rupture avec les éditions précédentes : 6 milliards avaient été mobilisés pour la CAN 2021, 11 milliards pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, et 7 milliards pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.







Une approche inédite : minimiser les espèces







Dans une démarche qualifiée d’inédite par Mme Diène Gaye, la délégation sénégalaise n’a emporté que 30 millions de francs CFA en espèces pour son déplacement au Maroc. Cette limitation vise à concrétiser le slogan gouvernemental de rationalisation des dépenses et à privilégier d’autres modes de paiement.







Malgré cette politique de réduction budgétaire, l’État a veillé à offrir des conditions optimales de préparation aux joueurs. Une mission de prospection a d’abord été envoyée au Maroc. Si la CAF a alloué 33 chambres à la délégation sénégalaise, le gouvernement a complété cette offre en réservant 27 chambres supplémentaires dans un hôtel de Tanger, portant le total à 60 chambres.







Les supporters n’ont pas été oubliés dans ce dispositif. Ils bénéficient d’un hébergement dans un établissement local avec une prise en charge match par match, accompagnée de la distribution de 100 à 1500 tickets selon les rencontres, en plus d’une restauration assurée.

